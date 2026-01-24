Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da služi samo srpskom narodu i građanima Srbije.

- Služim samo srpskom narodu i građanima Srbije - napisao je predsednik na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je prethodno objavio na Instagram profilu "avucic" kolaž fotografija sa skupova u više gradova širom zemlje, na kojima je prisustvovao veliki broj građana.

On je istakao da nema lepšeg mesta na svetu od svoje zemlje i da je najsrećniji kada je u društvu svog naroda.

