Ona je, tokom televizijskog gostovanja, prvo tvrdila da stalno pokušava da se napravi konflikt između studenata i opozicije i da ne postoji rov između njih.

Na podsećanje da se od opozicije očekuje da podrži studentsku listu, Tepićeva je rekla "da je mnogo važno da proevropski birači imaju za koga da glasaju".

Na pitanje novinarke ko tu koga treba da zove na kordinaciju, Marinika Tepić kaže:

- Mi smo zvali svaki put. Mi smo od prvog oglašavanja zvali i na kordinaciju i na saradnju i dogovor. Poziv stoji i sada, ne vidim gde je problem koji vi pokušavate da predstavite kao problem sa naše strane - kazala je Tepićeva.

Potom se novinarka umešala, a Tepićeva je rekla da ima utisak kao da ne pričaju istim jezikom.

- Kome da se sklonim? Lomparu? Milu Lomparu koji je pravio stranku sa Smiljom Avramov i Kostom Čavoškim? Ili ne znam, i Jovi Bakiću koji je u više navrata pokušao da pravi stranke organizacije, pa nije uspeo? Možemo i tako da razgovaramo, ali ja mislim da to nije uvek uputno.

Novinarka je potom rekla da je Tepićeva baš malopre rekla da nema komentar na račun studentskog pokreta, a sada ga opet dovodi u pitanje, na šta je potpredsednica SSP rekla sledeće: