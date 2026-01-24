"SRBIJA SE GRADI U SVAKOJ OPŠTINI": Macut u Bajinoj Bašti, fokus razgovora na investicijama i novim projektima
Predsednik Vlade Srbije dr Đuro Macut nalazi se u Zapadnoj Srbiji, gde je u Bajinoj Bašti razgovarao sa lokalnim čelnicima.
On je detalje objavio na svom Instagram nalogu.
- Razgovarao sam danas u Bajinoj Bašti sa predsednikom Opštine Milenkom Ordagićem i predsednicom Gradske opštine Sevojno Mirjanom Đurić, kao i sa njihovim saradnicima, funkcionerima obe opštine i lokalnim privrednicima. Fokus razgovora bio je na investicijama i projektima u oblastima industrije, infrastrukture, zapošljavanja, turizma i energetike. Verujem da su upravo jaki lokalni projekti i partnerski odnos države i opština temelj održivog razvoja i novih radnih mesta i da predstavljaju osnovu snažne i stabilne lokalne ekonomije i priliku da mladi ostanu, rade i grade svoju budućnost u svom kraju - napisao je Macut i dodao:
- Volim da sam na terenu, u direktnom razgovoru sa ljudima koji stvaraju, zapošljavaju i nose razvoj naše države. Srbija se gradi u svakoj opštini, kroz zajedništvo, odgovornost i konkretna dela. Nastavljamo dalje odlučno, sa jasnim ciljem, snažna država, jake lokalne zajednice, bolji život za svakog građanina i sigurnu budućnost za našu decu.