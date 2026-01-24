- Razgovarao sam danas u Bajinoj Bašti sa predsednikom Opštine Milenkom Ordagićem i predsednicom Gradske opštine Sevojno Mirjanom Đurić, kao i sa njihovim saradnicima, funkcionerima obe opštine i lokalnim privrednicima. Fokus razgovora bio je na investicijama i projektima u oblastima industrije, infrastrukture, zapošljavanja, turizma i energetike. Verujem da su upravo jaki lokalni projekti i partnerski odnos države i opština temelj održivog razvoja i novih radnih mesta i da predstavljaju osnovu snažne i stabilne lokalne ekonomije i priliku da mladi ostanu, rade i grade svoju budućnost u svom kraju - napisao je Macut i dodao: