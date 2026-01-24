BLOKADERIMA NIJE LAKO Šefica misije EP pohvalila Srbiju i Vučića: "Beleži dobre rezultate"
Nakon što su blokaderi iscrpli sve pokušaje da politički naude predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u našoj zemlji, pokušavaju to na međunarodnoj sceni, ali uzalud!
Novi šamar za blokadere stigao je iz Evropskog parlamenta i to usred naše prestonice Beograda.
Naime, šefica misije Evropskog parlamenta Marta Temido javno je pohvalila predsednika Srbije Aleksandra Vučića i rezultate koje je država ostvarila na ekonomskom planu.
Temido je istakla da je ekonomija bila jedna od ključnih tema razgovora i naglasila da Srbija upravo u toj oblasti beleži značajne pomake.
- Ekonomija jeste vrlo važan deo društva i pričali smo i o ekonomiji. Ekonomija je zapravo jedna od tačaka u kojoj Srbija beleži dobre rezultate - istakla je ona.
