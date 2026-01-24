Slušaj vest

Nakon što su blokaderi iscrpli sve pokušaje da politički naude predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u našoj zemlji, pokušavaju to na međunarodnoj sceni, ali uzalud!

Novi šamar za blokadere stigao je iz Evropskog parlamenta i to usred naše prestonice Beograda.

Naime, šefica misije Evropskog parlamenta Marta Temido javno je pohvalila predsednika Srbije Aleksandra Vučića i rezultate koje je država ostvarila na ekonomskom planu.

Temido je istakla da je ekonomija bila jedna od ključnih tema razgovora i naglasila da Srbija upravo u toj oblasti beleži značajne pomake.

- Ekonomija jeste vrlo važan deo društva i pričali smo i o ekonomiji. Ekonomija je zapravo jedna od tačaka u kojoj Srbija beleži dobre rezultate - istakla je ona.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaNEMOĆ BLOKADERA Ne mogu da sruše Vučića u Srbiji, pa pokušavaju da mu uruše ugled u inostranstvu!
Snimak ekrana 2026-01-21 154600.jpg
PolitikaSIN BLOKADERA MILOMIRA JAĆIMOVIĆA UPAO NA FAKULTET Pre dva meseca svima pričao da je maloletan, a sada pravi haos sa Dinkom Gruhonjićem! (VIDEO)
milomir Jacimović
PolitikaBLOKADERI SA NOVA S ISMEVAJU ŠTO SU VUČIĆU USTAŠE UBILE DEDU: Sramota Vidojkovića i Kulačina: "Predsednik ne može da oprosti tom nekom liku..."
Marko Vidojković Nenad Kulačin DLZ Tonino Picula
PolitikaPAJTIĆ GLASOVE OPOZICIJE VEĆ DODELIO STUDENTIMA! Analitičari: Biće im teško da objasne prisustvo određenih ljudi na svojoj listi!
pajkic.jpg