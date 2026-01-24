Politika
Na planini Tari počela je sednica Vlade Srbije, kojom predsedava premijer Srbije prof dr. Đuro Macut.
Sednica je počela nešto posle 11.00 sati u hotelu "Omorika".
Nakon sednice Macut će se sastati sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.
Macut i Minić potom će potpisati zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju Mešovite radne grupe za Projekat "Višegrad - Vardište - Mokra Gora" između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske.
Oko 13.00 sati planiran je i sastanak Radne grupe za prugu Višegrad-Užice.
