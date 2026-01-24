Slušaj vest

Na planini Tari počela je sednica Vlade Srbije, kojom predsedava premijer Srbije prof dr. Đuro Macut.

Sednica je počela nešto posle 11.00 sati u hotelu "Omorika".

Nakon sednice Macut će se sastati sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

Macut i Minić potom će potpisati zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju Mešovite radne grupe za Projekat "Višegrad - Vardište - Mokra Gora" između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske.

Oko 13.00 sati planiran je i sastanak Radne grupe za prugu Višegrad-Užice.

Ne propustitePolitikaPRISUSTVOVAĆE I PREDSEDNIK VUČIĆ: U nedelju sednica Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju
WhatsApp Image 2026-01-04 at 11.31.02.jpeg
PolitikaMINISTARKA MESAROVIĆ O GNUSNOM GOVORU LJILJANE BRALOVIĆ U ČAČKU: Ovo je otvoreni poziv na linč, predsednik je mesecima govorio da im je to jedini program!
img-3174.jpg
DruštvoPala odluka na sednici: Vlada usvojila mere za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda
IMG-20250430-WA0037.jpg
PolitikaSARA PAVKOV, NAJMLAĐA MINISTARKA U VLADI SRBIJE: Od evropskog srebra u karateu do izazova u zaštiti životne sredine
Sara Pavkov (17) copy.jpg