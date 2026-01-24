Slušaj vest

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona, a ove reči nesumnjivo predstavljaju sliku i priliku blokaderske politike nasilja koju kontinuirano sprovode više od godinu dana.

Postavlja se pitanje ko je Ljiljana Bralović da ovako gnusno preti nekom samo zato što podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića? Nečijoj majci, ocu, sinu, ćerki... Isključivo zbog toga što je za Vučića i misli drugačije.

Na jezive pretnje blokaderke Ljiljane Bralović nije reagovao niko iz blokaderskog bloka - ni opozicione partije, ni studenti blokaderi, niti mediji koji ih tako zdušno podržavaju.

Izostanak osude otvorenog poziva na linč svih političkih neistomišljenika i distanciranja od toga pokazuje da blokaderi selektivno primenjuju principe na koje se javno pozivaju, u zavisnosti od političke koristi.