"PREBILIČ RAZGOVARAO SA BLOKADERIMA KOJI SU PLANIRALI UBISTVO VUČIĆA" Oštra reakcija Ane Brnabić: To su ljudi optuženi za terorizam
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na to što je Vladimir Prebilič, koji je sa misijom Evropskog parlamenta posetio Srbiju, kratko popričao sa Marijom Vasić i drugim blokaderima iz Novog Sada.
Ona je podsetila da je Prebilić odvojio vreme da razgovara sa ljudima koji su planirali vojni puč u Srbiji.
"Prelepo. Evroparlamentarac Vladimir Prebilič je razgovarao sa ljudima koji su planirali vojni puč u Srbiji. Marija Vasić je Mili Pajić potvrdila, uoči blokaderskog protesta 15. marta, da su u kontaktu sa Vojskom Srbije koja će izaći na ulice da podrži blokadere i pomogne u smeni vlasti ukoliko bude bilo potrebe. U istom razgovoru, planirajući 15. mart, zaključili su da ništa neće moći da promene dok god je
Vučić živ, jer je većina građana Srbije bez ikakve sumnje uz njega i da on ima neupitan legitimitet. Zaključili, dakle, da im je jedino "demokratsko" rešenje da predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, ubiju, a da u Srbiji uvedu diktaturu uz pomoć odmetnutih delove Vojske Srbije", poručila je Brnabićeva.
Ona je dodala da su to ljudi optuženi za terorizam.
"Od njih se čak i PSG javno ogradio, ali ih Prebilič podržava i uvažava. Ljude optužene za terorizam. Deo te terorističke grupe se još uvek nalazi u Hrvatskoj. Zamislite da neko iz Srbije ode u Sloveniju i podrži ljude koji su planirali ubistvo predsednika Slovenije i državni udar, odnosno vojni puč. Šta li im je poručio - nadam se da ćete sledećeg puta uspeti??", dodala je Ana Brnabić na svom "X" nalogu.
Naglasila je i da ovako nešto ne može da se izmisli.
"Prebilič u neverici sluša kako ljudima koji su planirali nasilje na protestu kako bi se sproveo državni udar, čist teroristički akt, i koji su otvoreno pričali o ubistvu predsednika Srbije, preti kazna zatvora do 5 godina. Vrti glavom, saoseća... Ovo ne može da se izmisli... Apsolutno svi u Srbiji treba da vide!", zaključila je Brnabićeva.
Kurir Politika