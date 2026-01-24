Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na to što je Vladimir Prebilič, koji je sa misijom Evropskog parlamenta posetio Srbiju, kratko popričao sa Marijom Vasić i drugim blokaderima iz Novog Sada.

Ona je podsetila da je Prebilić odvojio vreme da razgovara sa ljudima koji su planirali vojni puč u Srbiji.

"Prelepo. Evroparlamentarac Vladimir Prebilič je razgovarao sa ljudima koji su planirali vojni puč u Srbiji. Marija Vasić je Mili Pajić potvrdila, uoči blokaderskog protesta 15. marta, da su u kontaktu sa Vojskom Srbije koja će izaći na ulice da podrži blokadere i pomogne u smeni vlasti ukoliko bude bilo potrebe. U istom razgovoru, planirajući 15. mart, zaključili su da ništa neće moći da promene dok god je

Vučić živ, jer je većina građana Srbije bez ikakve sumnje uz njega i da on ima neupitan legitimitet. Zaključili, dakle, da im je jedino "demokratsko" rešenje da predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, ubiju, a da u Srbiji uvedu diktaturu uz pomoć odmetnutih delove Vojske Srbije", poručila je Brnabićeva.

Ona je dodala da su to ljudi optuženi za terorizam.

"Od njih se čak i PSG javno ogradio, ali ih Prebilič podržava i uvažava. Ljude optužene za terorizam. Deo te terorističke grupe se još uvek nalazi u Hrvatskoj. Zamislite da neko iz Srbije ode u Sloveniju i podrži ljude koji su planirali ubistvo predsednika Slovenije i državni udar, odnosno vojni puč. Šta li im je poručio - nadam se da ćete sledećeg puta uspeti??", dodala je Ana Brnabić na svom "X" nalogu.

Naglasila je i da ovako nešto ne može da se izmisli.

"Prebilič u neverici sluša kako ljudima koji su planirali nasilje na protestu kako bi se sproveo državni udar, čist teroristički akt, i koji su otvoreno pričali o ubistvu predsednika Srbije, preti kazna zatvora do 5 godina. Vrti glavom, saoseća... Ovo ne može da se izmisli... Apsolutno svi u Srbiji treba da vide!", zaključila je Brnabićeva.