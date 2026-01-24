Slušaj vest

Pored premijera Đura Macuta, sednici će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić, kao i predsednica Skupštine Ana Brnabić.

Predsednik Vučić će tokom sednice, u ime građana, postavljati pitanja ministrima.

Na sednici, koja počinje u 11 časova, biće razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju,

Posebno će biti analizirane političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i realizacija razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo.