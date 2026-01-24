Politika
"DA LI NAJAVOM TUŽBE KAŽEŠ DA NADA VIŠE NE POSTOJI?" Piper Milošu Jovanoviću: Novi DSS saopštio da niko nije prisustvovao sastanku s Piculom, a onda...
Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper izjavio je da je Kurir juče objavio da je "koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS, prisustvovala sastanku sa grupom evroparlamentaraca, medju kojima je bio i Tonino Picula", istakavši da je nakog toga Novi DSS najavio tužbu i saopštio da niko nije prisustvovao tom sastanku.
- A onda se pojavi informacija da je bio poslanik POKS Vladimir Đorđević. Čovek apsolutno ima pravo da bira da li će da ide ili ne na neki sastanak. Pogotovo što je POKS dao 4/5 infrastrukture za koaliciju NADA. Pitanje za Jovanovića: Da li najavom tužbe kažeš da NADA više ne postoji? - upitao je Piper na Iksu.
