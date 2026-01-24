- A onda se pojavi informacija da je bio poslanik POKS Vladimir Đorđević. Čovek apsolutno ima pravo da bira da li će da ide ili ne na neki sastanak. Pogotovo što je POKS dao 4/5 infrastrukture za koaliciju NADA. Pitanje za Jovanovića: Da li najavom tužbe kažeš da NADA više ne postoji? - upitao je Piper na Iksu.