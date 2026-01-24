Slušaj vest

Senator Republike Srpske i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da je dobro što su se premijer Srbije Đuro Macut i premijer Srpske Savo Minić i sreli i potpisali sporazum.

- Istina vrlo skromnog značaja, o aktivaciji pruge Šarganska osmica ali je veoma loše što se nisu u punom kapacitetu zvanično sastale dve srpske Vlade. Zabrinjava što ni prva a ni druga Vlada premijera Minića nije imala zvaničan sastanak srpskih vlada kao i već uspostavljena praksa da se sastanci vlada najave pa otkažu - istakao je Vulin.

Želim da podsetim premijera Macuta da ne treba da čeka da legitimitet Vladi Republike Srpske potvrdi neki sud u Sarajevu pa da se tek tada organizuje zvaničan sastanak srpskih vlada, dodao je.

- Legitimitet Miniću i njegovoj Vladi daju građani RS a ne stranci ili sudovi u Sarajevu. I prva i druga Vlada premijera Minića ima više legitimiteta nego Šmit ili presude sudova koje ustav BiH i ne predviđa. Deklaracija Svesrpskog sabora nas obavezuje na redovne sastanke vlada Srpske i Srbije i za to nam ne treba opravdanje ili razmišljanje šta nam neko van granica Srbije i Srpske može reći ili zameriti. Pozivam oba premijera da što pre održe zvaničnu zajedničku sednicu, ministre da nezavisno od toga održe posebne sastanke sa kolegama a i Srbiju i Srpsku da formiraju zajedniče organe predviđene Deklaracijom Svesrpskog sabora. Niko nam osim nas samih ne može zabraniti da budemo jedno - poručio je Vulin.

