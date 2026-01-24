Slušaj vest

Senator Republike Srpske i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da je dobro što su se premijer Srbije Đuro Macut i premijer Srpske Savo Minić i sreli i potpisali sporazum.

- Istina vrlo skromnog značaja, o aktivaciji pruge Šarganska osmica ali je veoma loše što se nisu u punom kapacitetu zvanično sastale dve srpske Vlade. Zabrinjava što ni prva a ni druga Vlada premijera Minića nije imala zvaničan sastanak srpskih vlada kao i već uspostavljena praksa da se sastanci vlada najave pa otkažu - istakao je Vulin.

Želim da podsetim premijera Macuta da ne treba da čeka da legitimitet Vladi Republike Srpske potvrdi neki sud u Sarajevu pa da se tek tada organizuje zvaničan sastanak srpskih vlada, dodao je.