- Da tragamo za manekenom dugovečnosti u politici, nešto poput "Doživeti stotu u politici", sad kada više na ovom svetu nema Josipa Manolića, a i Vladimir Šeks se umorio, teško da bismo naišli na boljeg kandidata od večnog SDP-ovog šefa diplomatije i večnog kandidata za kandidata za predsednika SDP-a Tonina Picule - piše Nino Đula za hrvatski Jutarnji list u tekstu pod naslovom: "Ne da na njega ne računaju, nego ga ni ne čitaju. Potez Hajdaša Dončića je upadljiv - je li ovo kraj manekena dugovječnosti?"

Dalje se u tekstu naglašava da se, "sa pozicija političke nirvane", SDP-ov evroparlamentarac oglasio ovih dana o Trampovom "Odboru za mir".

- U trenucima dok su se veliki opredeljivali, a manji skrivali ispod stola, Picula je, pogađate, bio sa manjima - piše Jutarnji.

Foto: Petar Aleksić

Naime, predsednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je tražio od premijera Hrvatske i predsednika HDZ-a Andreja Plenkovića da se hitno izjasni o stavu Hrvatske u članstvu "Odbora za mir", naglašavajući da je potrebna brza, jasna i odlučna reakcija.

- Pozivamo premijera Plenkovića da nedvosmisleno iznese stav Vlade, objasni razloge eventualnog približavanja ili odbijanja ove inicijative - piše, između ostalog, predsednik SDP-a.

- Ukratko, Hajdaš Dončić je procenio da je ovo idealan trenutak da poentira na a) navodnoj Plenkovićevoj nespremnosti da se izjasni o važnim međunarodnim temama i b) SDP-ovom nerazumevanju hrvatske pozicije oko ove stvari. Posle mu se, u čuđenju, pridružio i predsednik Republike Zoran Milanović, ali o tome nešto kasnije - piše se u tekstu Jutarnjeg.

Dalje se fokus vraća na Tonina Piculu, o kom autor teksta nije birao reči.

- Taj istaknuti SDP-ovac je u isto vreme, sa drugog kraja Evrope ili možda iz Hrvatske, gde naši evroparlamentarci takođe često borave, novinarima Telegrama izjavio sledeće: "Vidim da su ne samo Hrvatska nego i mnoge evropske zemlje, pre svega demokratije, veoma skeptične prema članstvu u tome." Spoljnopolitički mag SDP-a vidi, predsednik SDP-a ne vidi - piše Jutarnji, i nastavlja: