Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da Dragan Đilas ponovo pokušava da sopstveni politički i moralni bankrot prikrije uvredama i lažima.

On je dodao da Đilasu ostaje samo da vređa.

"Dragan Đilas ponovo pokušava da sopstveni politički i moralni bankrot prikrije uvredama i lažima. Kada nemate argumente, ostaje vam samo da vređate, etiketirate i obmanjujete javnost. Institucije u ovoj zemlji rade po zakonu, a ne po željama bivših tajkuna koji su navikli da Srbiju doživljavaju kao privatnu firmu i da sprovode pljačkašku privatizaciju. Za razliku od vremena kada ste vi odlučivali ko će u školu, ko će dobiti posao, a ko će ostati bez hleba, danas se odluke donose u skladu sa zakonima i interesima građana. Građani Srbije veoma dobro pamte ko je zemlju zaduživao i sprovodio nezapamćen ekonomski sunovrat, ko je delio otkaze, a ko danas otvara fabrike; ko je koristio vlast za lično bogaćenje, a ko je spreman da snosi odgovornost i polaže račune narodu. Vaša nervoza je razumljiva - Srbija ide napred, a vi ostajete zarobljeni u prošlosti i sopstvenim aferama", napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"STRPALI STE SEBI U DŽEP 619 MILIONA EVRA, A DECI ZATVARALI ŠKOLE I ZVALI IH ĆACI" Brnabić žestoko odgovorila Đilasu: I to samo jedan tajkun, ne čak ni najveći
Ana Brnabić
PolitikaANA BRNABIĆ RAZMONTIRALA ĐILASA: "Bijete ženu koja je posle morala da povuče krivičnu prijavu"!
ana-brnabic-dragana-djilas.jpg
Politika"UVEK STE RADILI PO PRINCIPU OTMI-UKRADI" Brnabić postavila Đilasa na mesto:Dali ste NIS Rusima bez tendera, otimali ste od dece da izgradite kuću Velikog brata
Ana Brnabić
PolitikaANA BRNABIĆ UPOZORILA NA ĐILASOV PRLJAVI PLAN: Čovek već sada razrađuje šemu za preprodaju sekundi i zato hoće novi javni servis
Ana Brnabić