Slušaj vest

Blokaderi i opozicionari ne prestaju da ratuju i prepucavaju se putem medija i društvenih mreža!

Ovog puta "zablistala" je Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, koja je najpre ušla u verbalni okršaj sa novinarkom sa Šolakovih blokaderskih medija, a potom je oplela po profesorima Milu Lomparu i Jovi Bakiću koji se pominju kao verovatni kandidati na takozvanoj "studentskoj listi".

Tepićeva je Lomparu je zamerila saradnju sa Smiljom Avramov i Kostom Čavoškim, a Bakiću, kako je rekla, propale pokušaje osnivanja političkih stranaka. Ona je prvo tvrdila da stalno pokušava da se napravi konflikt između studenata i opozicije i da ne postoji rov između njih, a na podsećanje da se od opozicije očekuje da podrži studentsku listu Tepićeva je rekla "da je mnogo važno da proevropski birači imaju za koga da glasaju".

Na pitanje ko tu koga treba da zove na koordinaciju, Marinika Tepić kaže da je opozicija ta koja je zvala svaki put.

- Mi smo od prvog oglašavanja zvali i na koordinaciju i na saradnju i dogovor. Poziv stoji i sada, ne vidim gde je problem koji vi pokušavate da predstavite kao problem sa naše strane. Uostalom, kome da se sklonim? Lomparu? Milu Lomparu koji je pravio stranku sa Smiljom Avramov i Kostom Čavoškim? Ili Jovi Bakiću koji je u više navrata pokušao da pravi stranke, organizacije, pa nije uspeo - zajapureno je izgovorila Marinika Tepić.

Milo Lompar, Marinika Tepić, Jovo Bakić Foto: Beta/Milan Ilić, M.M./ATAImages, R.Z./ATAImages

Novinarka je prekinula sagovornicu i podsetila je da baš ona malo ranije navela da nema komentar na račun studentskog pokreta, a sada ga opet dovodi u pitanje. Tada je potpredsednica SSP počela da glumi neobaveštenost!

- Ja ne znam da li su oni studentski pokret... Ovo sam od vas prvi put čula da oni pričaju u ime studentske liste - rekla je potpredsednica SSP i ostavila voditeljku u potpunom šoku.

- Od mene ste čuli prvi put da se priča o tome da se Lompar i Bakić dovode u vezu sa studentskom listom - upitala je zabezeknuta voditeljka, ali je ostala bez odgovora.

Politički analitičar Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je najzanimljivije u celoj priči što su svi oni politički potpuno besmislene ličnosti.

- Učestali su sukobi unutar opoziconog, odnosno blokaderskog pokreta, iz jednostavnog razloga što mržnja prema predsedniku Aleksandru Vučiću nije dovoljan politički motiv, a takođe gola želja za vlašću, po prirodi stvari, izaziva najljući rivalitet među samim opozicionarima. Kad tad je moralo da dođe do ovakve situacije, pa su odgovori Marinike Tepić nužni deo scenarija ovakve opozicije. Ono što je najzanimljivije jeste da se između sebe glođu za pozicije potpuno političke irelevantne i besmislene ličnosti - kaže Kojčić.

Ispadi u karijerama

On dodaje i da Tepićeva, Bakić i Lompar imaju žestoke ispade u svojim karijerama, zbog čega će teško doći do toga da budu prepoznati kao ozbiljna ponuda na izborima.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Gospođu Tepić pamtimo po inicijativi da Skpština Srbije donese rezoluciju da su Srbi izvršili genocid u Srebrenici, sa svim moralnim i materijalnim posledicama koje bi to imalo. Bakića pamtimo po pretnjama svakome ko drugačije misli i čuvenoj poruci da će takve političke protivnike bacati u reke ako dođe na vlast. Gospodin Lompar ostao je upamćen po političkim kontradikcijama i dezorijentaciji jer je, počevši sa nacionalnom retorikom, nastavio svoj angažman na sasvim suprotnoj strani. Previše je političke nekonzistencije u ovome delu opoziocionog spektra da bi to iole racionalni građani, uprkos opozicionom raspoloženju, mogli da prepoznaju kao ozbiljnu ponudu na sledećim demokratskim izborima - zaključio je Kojčić.

Estradizacija sukoba

Politički analitičar Dejan Lisica kaže da je Marinika Tepić govorila protiv Lompara i Bakića jer joj oni kvare računicu.

- Ovih dana imamo priliku da svedočimo bizarnom i bespoštednom ratu unutar opozicionih redova. Sukob između Marinike Tepić i predstavnika studentsko-blokaderske liste nije ništa drugo do politički kanibalizam zamaskiran u ideološke rasprave. S jedne strane imamo etabliranu opoziciju, koja u strahu od gubitka monopola na fotelju u Narodnoj skupštini pokušava da nipodaštava svakoga ko se ne uklapa u njihov strogo definisan okvir. Iščuđavanje Marinike Tepić nad ulogom Lompara i Bakića u studentskom pokretu je pokušaj diskreditacije, jer joj to očigledno kvari računicu. S druge strane, imamo grupaciju koja koristi radikalnu retoriku i blokade kao prečicu do političkih poena, krijući se iza studentskog bunta dok ih zapravo vode iskusni ideolozi čiji su stavovi često u suprotnosti s građanskom opcijom koju Tepićeva zastupa. Suština ovog sukoba je prosta: otimanje za isti rezervoar glasova - ocenio je Lisica.

Smatra da opozicija panično brani svoj atar jer je svesna da im svaki novi pokret uzima procenat koji im je neophodan za opstanak.

Dejan Lisica Foto: RTV Printscreen

- Studentsko-blokaderska lista igra na kartu razočaranosti u "stare" lidere, pokušavajući da na talasu nezadovoljstva preotme deo kolača. Ovaj rat svih protiv svih u opoziciji samo potvrđuje da im interesi građana nisu na prvom mestu. Umesto programa i rešenja dobili smo estradizaciju sukoba i borbu za to ko će biti glavni u opozicionom rovu. Konstatacija Marinike Tepić da "prvi put čuje" da profesori govore u ime studenata je klasičan politički manevar kojim se želi poslati poruka da je ta lista veštačka tvorevina. Ona time pokušava da suzi prostor Lomparu i Bakiću svodeći ih na "političke mentore" koji manipulišu mladošću, dok istovremeno čuva svoju poziciju jedinog legitimnog pregovarača - ocenjuje Lisica.

Lompar i Bakić bez komentara

"Kurir" je pokušao da dođe i do izjava Mila Lompara i Jove Bakića, ali bezuspešno. Lompar na telefonske pozive nije odgovarao, ali je na naše pitanje upućeno SMS porukom odgovorio da ne želi da daje bilo kakve komentare, dok Bakić nije odgovarao ni na pozive ni na poruke iz Kurira.