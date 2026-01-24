Politika
U 7.55 ČASOVA Predsednik Vučić gost emisije "Jutro" na TV Prva
Ekskluzivno iz palate Srbije, u specijalnom izdanju "Jutra" sa Marijom Stamenić u 7.55 časova na Prva TV, biće gost predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsednik će nakon toga, na poziv premijera Đura Macuta, prisustvovati tematskoj sednici Vlade Srbije.
Vlada će, kako je ranije najavljeno, razmatrati ključna pitanja od strateškog značaja za zemlju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo.
