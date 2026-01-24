Slušaj vest

Potpisivanjem sporazuma o rekonstrukciji pruge Višegrad - Mokra Gora otvaramo novo polje saradnje između Srbije i Republike Srpske, navela je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na Instagramu i dodala:

"Ovo nije samo infrastrukturni projekat, već simbol povezivanja i zajedničke budućnosti.

Nastavljamo da jačamo kulturne, privredne, ekonomske i druge veze srpskog naroda sa obe strane Drine, jer nas Drina ne razdvaja – ona nas spaja".

