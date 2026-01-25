Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju.
palata srbija
TAČNO U 11! Danas sednica Vlade Srbije o pitanjima od strateškog značaja, prisustvuju predsednik Vučić i predsednica Skupštine Ana Brnabić
Tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Srbiju, počinje u 11 sati.
Predsednik Vlade Đuro Macut na sednicu je pozvao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednicu Skupštine Anu Brnabić.
Na sednici će biti razmatrana ključna pitanja od strateškog značaja za Republiku Srbiju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo, saopšteno je iz Vlade Srbije.
Sednica počinje u 11 časova, u Palati Srbija.
Kurir.rs/RTS
