"Samo kroz dijalog možemo da izgradimo poverenje i stvorimo ambijent u kojem se razlike ne doživljavaju kao pretnja, već kao podsticaj za bolja rešenja. Na tom putu još nismo stigli do kraja i ne treba da se zavaravamo da je taj posao završen", rekao je Macut u intervjuu za list Politika.

Naveo je da je uveren da smo danas kao duštvo napravili pomak i da smo odmakli dalje nego što smo bili pre godinu dana i to da je to osnov na kojem možemo da nastavimo.

Macut je naglasi da "Srbija ostaje dosledno i čvrsto posvećena procesu evropskih integracija, koji razumemo kao dugoročan i ozbiljan proces zasnovan na reformama, unutrašnjoj stabilnosti i ravnopravnom partnerskom odnosu sa Evropskom unijom (EU)". ; "Želim da naglasim da Srbija jeste i ostaje otvorena za dijalog sa svim partnerima u EU, uključujući i prestavnike Evropskog parlamenta (EP)", rekao je Macut.

Kako je naveo, "dijalog mora da se vodi u okviru utvrđenih institucionalnih kanala, uz puno uvažavanje procedura, diplomatskog protokola i međusobnog poštovanja".

"Da ne bi bilo zabune, imena ljudi na čelu institucija u ovom slučaju nisu bitna, radi se o poštovanju države Srbije i njenih građana koje te institucije predstavljaju", rekao je Macut.