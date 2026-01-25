Slušaj vest

Poznat je po knjizi "Ubiti naciju: Napad na Jugoslaviju" u kojoj je izneo drugu stranu raspada Jugoslavije i svih ratova na prostoru bivše države, a osudio je i NATO agresiju 1999.

Umesto "zvanične" verzije o raspadu Jugoslavije i svim ratovima na prostoru bivše države u kojoj su bivše članice Jugoslavije međusobno zaratile bez uticaja iz inostranstva, Parenti je pisao i iznosio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države predvodile širu koaliciju koja je godinama finansirala grupe unutar Jugoslavije koje su imale zadatak da iznutra destabilizuju državu. To je, prema njegovoj teoriji, dovelo i do konačnog sloma Jugoslavije koje je kulminiralo NATO bombardovanjem 1999. godine.

Njegova knjiga "Ubiti naciju: Napad na Jugoslaviju" izazvala je pravu buru u Zapadnom svetu. Neki su ga nazivali lažovom i provokatorom koji je išao protiv zvaničnog narativa Sjedinjenih Američkih Država koje su predvodile NATO bombardovanje 1999. godine, dok su ga drugi smatrali hrabrim istoričarem koji je "smeo da kaže istinu o raspadu Jugoslavije", piše Mondo.

Parenti je osudio demonizaciju Slobodana Miloševića i Socijalističke partije Srbije od strane zapadnih lidera.

On je pisao da je, suprotno tvrdnjama zapadnih medija o zvaničnoj politici etničkog čišćenja, Srbija dugo bila etnički najraznovrsniji region u Jugoslaviji, navodeći da je 200.000 muslimana živelo u Beogradu), i da se NATO bavio "licemernim humanitarizmom" kao izgovorom za vojnu intervenciju i demontažu javnog sektora u Srbiji.

Godine 2003, Parenti je postao predsednik Nacionalne sekcije SAD Međunarodnog komiteta za odbranu Slobodana Miloševića (ICDSM).

Komitet je pozivao na okončanje suđenja Miloševiću za ratne zločine koje je počelo 2002. godine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Ko je bio Majkl Parenti?

Majkl Parenti je rođen 1933. godine u Njujorku. Doktorirao je političke nauke na Univerzitetu Jejl, autor je 23 knjige i mnogih političko-istorijskih članaka.