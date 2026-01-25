Slušaj vest

- Ono što ne mogu da shvatim, kako može bilo ko, a posebno neko ko je rođen u Golubiću kod Knina, da se onako sladostrasno osmehuje Toninu Piculi. Mislim na generala u penziji Zdravka Ponoša. Kako je moguće da neko može svog sugrađanina, protiv kog je išao na izbore, predstavlja kao ultimativno zlo, a pritom razgovara sa "crnom mambom" - rekao je Antić.

Podsećamo, predstavnici blokaderske opozicije više od sat vremena su razgovarali sa evroparlamentarcima, a kako je rekla predsednica Skupštine Ana Brnabić, oni su od EP tražili sankcije za Srbiju i izolaciju naše zemlje.

- Sasvim jasno su rekli, imali su dva sastanka, da su tražili sankcije za ljude koji obavljaju najvažnije državne funkcije. Ali i za ljude koji nisu funkcioneri već im iz bilo kog razloga smetaju. To znači da su tražili - sankcije za Srbiju i apsolutnu međunarodnu izolaciju naše zemlje. Takođe su se pohvalili da su od evroparlamentaraca zatražili da se sva sredstva iz fondova EU koja su namenjena građanima RS prenamene i daju njima. Blokaderima. Dakle tražili su da se novac koji EU treba da da za različite projekte koje su u interesu građana, od zdravstva, obrazovanja, životne sredine, oduzmu i dodele njima. Umesto da taj novac ide u džep građana, tražili su da ide u džep njima - rekla je Ana Brnabić na konferenciji za medije u petak.

Ona je otkrila da je sastanak evroparlamentaraca sa vladajućom koalicijom trajao samo 13 minuta.