Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Jutro", u kojoj govori o današnjoj važnoj sednici vlade.
POSTAVLJAĆU PITANJA DA BIH NEKE NATERAO DA RADE OZBILJNIJE: Vučić o današnjoj važnoj sednici Vlade Srbije - "Nema opravdanja, moraš da se žrtvuješ!"
- Govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje. Noseći svu odgovornost i za jedan deo izabranih ljudi, postavljaću pitanja koja nisu jednostavna da bi neke naterao da rade ozbiljnije, da se posvete poslu i da nisu tu zbog sebe, nego zbog građana. Nema opravdanja, moram da vodim dete ovde ili onde, jer moraš da se žrtvuješ. Biće zanimljiva sednica i govoriću o nekim prioritetima - kaže Vućić i ističe da je obećao ljudima mir i da će ekonomski bit inajbolja godina.
Navodi da vidi probleme u razvoju Ekspa i da moraju da se ubrzaju stvari.
- Vidim bezbroj problema oko energetike, nije pitanje da li sada imamo energenata, spremila se država i pokazala svoju rezistentnost, snagu, ali postoji mnogo problema - ističe Vučić.
