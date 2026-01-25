Slušaj vest

Vučić je istakao da je on jedan od malobrojnih lidera koji ne želi da troši novac i uzima skupe apartmane u Davosu.

- To košta čak 15.000 evra noć, a ja idem u neko malo selo. Ceo dan provedem uđem u 8 ujutru, i ne napuštam do kasno uveče. Prisustvujem gotovo svemu, pozvan sam na sve govore. Idem da čujem i da slušam, ne zbog sebe - rekao je on.

Rekao je da nikada u Davosu nije video ništa slično poput onoga što se odigravalo pred i tokom govora američkog predsednika Donalda Trampa.

- Nagledao sam se mnogo zvezda, moji klipovi iz Davosa su u prva 4 širom sveta, jer slobodarski narodi to vole da gledaju. Nikada nisam video ovo sa Trampom, to su redovi bili takvi kakve nisam doživeo u Davosu. Ljudi su stajali samo njega da vide, onda su zabarikadirali vrata - rekao je on, i dodao:

- Tramp je šarmantan, ume da zasmeje publiku, ali suviše ozbiljna je publika tamo i ne reaguju ljudi uvek na štoseve. Video sam neraspoloženje ljudi, to su bili najmoćniji ljudi, svi šefovi kompanija Nvidia, teh kompanije. Nikada mi se nije dogodilo da sam toliko malo čuo, nikada praznije. Svi se plaše da se zamere Amerikancima, sukob je izbio između američkih struja. Nikada praznija diskusija, nikada uplašeniji svet, nikada više nervoze, ali nikada manje želje da se u bilo čemu učestvuje, svi bi da se sklone.

