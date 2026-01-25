Slušaj vest

Vučić je istakao da je on jedan od malobrojnih lidera koji ne želi da troši novac i uzima skupe apartmane u Davosu.

- To košta čak 15.000 evra noć, a ja idem u neko malo selo. Ceo dan provedem uđem u 8 ujutru, i ne napuštam do kasno uveče. Prisustvujem gotovo svemu, pozvan sam na sve govore. Idem da čujem i da slušam, ne zbog sebe - rekao je on.

Rekao je da nikada u Davosu nije video ništa slično poput onoga što se odigravalo pred i tokom govora američkog predsednika Donalda Trampa.

- Nagledao sam se mnogo zvezda, moji klipovi iz Davosa su u prva 4 širom sveta, jer slobodarski narodi to vole da gledaju. Nikada nisam video ovo sa Trampom, to su redovi bili takvi kakve nisam doživeo u Davosu. Ljudi su stajali samo njega da vide, onda su zabarikadirali vrata - rekao je on, i dodao: