- Krivo mi je što su naši ljudi i mediji posvetili toliku pažnju, važniji je bio sastanak sa Martom Kos, nego sa svima njima zajedno. Sa svima sam se sastao u Davosu, to nije izazvalo pažnju, nego ovi evroparlamentarci. Oni jedu i ne prestaju da jedu ovi evroparlamentarci, uopšte ne slušaju šta pričaju opozicionari. Ispričaše sve najgore o Srbiji,da pričaju protiv svoje Srbije, zamislite mene da odem na sastanak i da govorim o svojim protivnicima. To su zastrašujuće stvari, to govori o njima.

Na to što su tražili sankcije za Srbiju, Vučić kaže da je svima sve jasno kada neko traži da manje para ode za puteve, pruge, vrtiće, škole i ono što je život za građane, a da se finansiraju Lazović, N1...

- Konačno da ljudi čuju šta je njihov program. A to sa sankcijama personalizovanim, to je posebna neodgovornost i drskost. Niti je to moguće, niti ide na takav način. Zamislite mene da odem u Rusiju ili Emirate ida tražim da nekom zabrane ulaz u zemlju - rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao: