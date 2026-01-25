Slušaj vest

"Mi treba da nađemo najbolji ugao da sačuvamo svoj interes, da ne steknemo nove neprijatelje, a ne izgubimo nijednog starog prijatelja", rekao je Ivica Dačić, uoči sednice vlade, navodeći da su glavni ciljevi mir i ekonomija.

On je za evroparlamentarce rekao da ne treba precenjivati njihovu ulogu, jer se zna, naveo je, koje su najvažnije institucije u Evropi.

Govoreći o protestima, rekao je da "ovi iz Evrope ne gledaju kako se njihova policije ponaša u takvim prilikama, nego kad se ovde dese protesti kažu da je intervencija bila brutalna".

"Čestitam policiji koja je slučuvala red i stabilnost u Srbiji u svim ovim događajima. Nijedan policajac nije odbio zadatak i bacio štit", rekao je Dačić.

Dačić je naglasio i da su za Srbiju najvažniji mir i ekonomski razvoj. "Mir ne zavisi samo od nas, odnosno najmanje zavisi od nas u ovim burnim međunarodnim prilikama", rekao je Dačić za TV Prvu.

Ministar je istakao i da su aktuelna dešavanja primer nove strategije koja je definisana, a koja ne odgovara samo SAD, već svim velikim silama - da ne moraju baš uvek da poštuju međunarodni poredak.

- Posebno onaj kroz sistem Ujedinjenih nacija, bez ozbira što su UN pravedne, jer su sve države tretirane jednako, ali velike sile ipak imaju pravo veta. Njima to pravo veta nije dovoljno, pa ne konsultuju UN o svojim akcijama“, objasnio je Dačić.

Podsetio je i da su na Jalti, posle Drugog svetskog rata, Staljin i Ruzvelt delili zone uticaja.

„Trenutno prisustvujemo podeli zona uticaja u svetu. A, mi treba da gledamo koji je najbolji ugao za nas i da sačuvamo nacionalne interese“, istakao je Dačić.

