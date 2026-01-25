Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je sve u vezi sa otimanjem Kosova bilo projektovano i namešteno protiv Srbije, zbog čega ne možemo da se pomirimo s tim, ali da moramo da pomerimo energiju i pustimo velike da nastave da se tuku, jer je sada samo intermeco. Mi moramo da se izvučemo i da gledamo budućnost.

Vučić je, za TV Prva, govoreći o učešću na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekao, kada je u pitanju situacija sa Grenlandom, kako tu nema nikakvih principa i da svi saginju glavu kada se on pojavi jer znaju šta su uradili pokušajem otimanja Kosova.

Istakao je da je američki predsednik Donald Tramp ogolio sve i rekao, u vezi Grenlanda, da su to njihovi interesi, za razliku od svih koji su otimali Kosovo, umesto da kažu da su to njihovi interesi pričali o navodnoj humanitarnoj katastrofi.

On je podsetio da podaci, i protivnika Srbije, pokazuju da je tokom tadašnjih događaja na Kosovu poginulo oko 10.000 Albanaca i oko 6.500 Srba.

„Sve je bilo projektovano i namešteno protiv Srbije i ne možzemo da se pomirimo s tim. Rećiću da istovremeno moramo da pomerimo energiju. Pusti velike da nastave da se tuku. Sada je intermeco. Nastaviče da se tuku. A mi moramo da se izvučemo i da gledamo budućnost.Vidim to. Analizirali smo novu Startegiju za bezbednost SAD“, ukazao je Vučić pred sednicu Vlade o pitanjima od strateškog značaja za Srbiju.

Upitan gde je u takvoj budućnosti Srbija, rekao je da se u toj budućnosti Srbija nalazi na evropskom putu, štiti svoje ineterese i razmišlja šta je za Srbiju najbolje u svakom trenutku.

Srbija na evropskom putu, Americi smo zahvalni na onome što su učinili za nas

Komentarišući stav nekadašnjeg američkog specijalnog izaslanika za dijalog Ričarda Grenela da bi trebalo da sledi američki, a ne evroski put, Vučić je ponovio da je Srbija na evropskom putu, ali svakako zahvalna Americi na svemu što je učinila.

„Poštujem Grenela, zahvalni smo Americi na zaustavljanju strateškog dijaloga sa Prištinom. Ima još stvari koje su nam učinili, moramo da budemo fer. Mogli su da nas maltretiraju i dalje bez operativne licence za NIS, ali nisu. Mnogo je stvari koje smo radili sa njima, nisu nas stavili na crnu listu za iseljeničke vize i na tome smo ih zahvalni“, nabrojao je predsednik Srbije.

U tom kontekstu, dodao je i da su SAD pomogle Republici Srpskoj, odnosno da se zaustavi srljanje u ambis sukoba u BiH, i to bez poniženja Srpske.

„Zato moramo da budemo fer i da konstatujemo pozitivne pomake, uz sve što znamo o Kosovu i Metohiji“, dodao je Vučić.

Sa druge strane, ukazao je da je sigurno da će moć Evrope da opada, ali da Srbija nema drugo mesto pripadanja, osim Evrope.

„To je svima jasno, da će moć Evrope da pada. Ali, da li imamo drugo mesto na kojem živimo osim Evrope? Nemamo. Da li ćemo nešto da dobijemo ako kažemo da smo na ’istočnom putu’? Već imamo ugovor o slobodnoj trgovini i o zajedničkoj deobi budućnosti i najbolje odnose sa Kinom i šta još možemo po tom pitanju?“, zapitao je Vučić.

Dodao je da je Grenelovu opasku doživeo i kao neku vrstu komplimenta, kao želju da se SAD bore za Srbiju, ali ponavlja da se zemlja nalazi na evropskom putu.

„To je politika ove zemlje, sa kojom sam izašao na izbore. Neko drugi kada pobedi, može da menja tu politiku. Ako je i mi budemo menjali, sa tim ćemo pred građane, na izbore“, dodao je Vučić.

Poručio je da Srbija, u političkom smislu, mora da se pritaji, sačeka bolje vreme, a u ekonomskom smislu da napreduje.

Govoreći o sednici Vlade, rekao je da je važna, jer će na njoj biti govora o planovima i programima.

„Obećao sam mir i obećao sam ljudima da će ekonomski biti najbolja godina. Pošto smo obećali to moramo da ispunimo“, kazao je Vučić najavljujući da će postavljati pitanja ne da bi nekog kudio nego pokrenuo da brže i bolje radi.

Navodeći da postoji mnogo problema u energetici, mimo NIS-a, podsećajući na obavezu gašenja 2030. pojedinih blokova u skladu s onim što je Srbija potpisali o dekarbonizaciji i upitao odakle struja onda, i kako će se otvarati novi data centri, pa superkompjuter, pa veštačka inteligencija.

„Hoćemo da se takmičimo u superkompjuterima, veštačkoj inteligenciji a nećemo imati struje, šta ćemo da radimo 2030. godine? Čitam i nemaju strateški plan“, ukazao je Vučić i podvukao da vlasti zahteva da se posvete, jer je ovo godina odluke za Srbiju.