Macut je, zaključujući sednicu, kazao da je tih pet elemenata savetovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a da se odnose pre svega na ekspresno uvrštavanje velikog nacionalnog projekta - Ekspa.

- Zaključci su i da se u budućem periodu radi na energetskim pitanjima, obrazovanju i nauci, zdravstvu i vojnim pitanjima, odnosno uspostavljanje strukturnih elemenata za uvođenje i služenje vojnog roka i osavremenjivanje i osnaživanje vojske - rekao je Macut.

On je takođe danas rekao da postoji dosta stvari u kojima članovi Vlade moraju da ubrzaju rad i dodao da mu se ne dopadaju izgovori kao prepreke u radu.

- Mislim da treba da se samo ubrzamo i da napravimo negde možda ličnu odgovornost. Meni isto se ne dopadaju izgovori kao prepreke, ovde radim, ovde ne radim ili ovde mogu, to ne mogu. Ako smo prihvatili ovo, onda ćemo to raditi dok smo tu - istakao je Macut.

Govoreći o radu ministara i njihovim posetama lokalnim samoupravama, naveo je da, kao i predsednik Aleksandar Vučić, takođe nije zadovoljan radom ministara na tom polju.

Kada je reč o energetici, naveo je da su članovi Vlade doneli odluku da se napravi analiza energetske situacije sa akcentom na nuklearnu energiju i dodao da je potrebna politička odluka kako bi se krenulo u izgradnju mali nuklearnih elektrana.