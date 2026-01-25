Slušaj vest

Vučić je skrenuo pažnju da će Srbiji biti potrebno mnogo više električne energije kako bi se napajali superkompjuteri, koji se besplatno daju na korišćenje svim tehničkim fakultetima, institutima, naučno-tehnološkim parkovima i startapima.

- Proširenje superkompjutera mart 2026. Još jedan superkomputer do kraja 2026, najnapredniji kapacitet u Evropi. Još najmanje dva data centra u naredne dve godine, ja vam kažem, još najmanje četiri data centra u naredne dve godine. Imate li čime da pokrijete? A bez toga nam nema napretka, bez toga nam nema budućnosti. Ko će da izradi trafo stanice? 110-e, 135-ice, bilo šta veliko. Za to vam potrebno po tri, četiri, pet godina, kažete godinu i po dve - naveo je Vučić.

Vučić je ukazao na to da se kasni dve godine sa izgradnjom infrastrukture Srbijagasa u Srbiji.

- A ovo kasnimo pet godina, Bajatoviću, je li tako? - upitao je Vučić, na šta je Dušan Bajatović odgovorio da su 2023. godine potpisani ugovori.

- Kasnimo, počećemo krajem marta ili početkom aprila - naveo je Bajatović.

Vučić je odmah reagovao.

- Jel ti razumeš šta si sad rekao - upitao je Vučić, a Bajatović je odgovorio da ne može "brže s tim papirima".

Predsednik Vučić je pitao zašto nisu ukinute te birokratske procedure.

- Možemo da proglasimo neke projekte projektima od nacionalnog interesa i da skratimo - rekao je Bajatović, na šta je Vučić odmah odgovorio:

- Što niste o tome pričali 23. i 24. nego mi sad pominješ 26. Nismo pričali to isto. Pa niste pričali. Što niste pričali? Da prođe još jedan dan. Neću dalje. I kao što vidite, nijedno pitanje nije zlonamerno. I ni na jedno nema odgovora. I neće ga ni biti. Dok ne promenite svoj odnos. Sedite, razgovarajte ceo dan o tome što su projekti nacionalnog značaja. Brzo uradite eksproprijaciju, platite. Ionako ćemo na sudu da platimo pet puta više, jer svaki sudija i svaki advokat gleda kako će nešto da uzme - kazao je Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić

U nastavku sednice Vučić se ponovo obratio Bajatoviću.

- A vidiš kako si pokušao, Dušane, da me obmaneš, nije uspelo. Ne vredi. Ne mislim da je namerno, ali je tako. Godine 2021. imate zaključak vlade gde si bio zadužen za regionalne vodovode. Za gasovode - kazao je Vučić.

Bajatović mu je odgovorio da je tamo četiri puta menjana trasa.