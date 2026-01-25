BOGATI SE NA TUĐOJ MUCI
"U ĐILASOVO VREME SU ALBANCI PROGLASILI NEZAVISNOST NA KIM" Vučević odbrusio Đilasu: Najprikladnije je "Dragane lopove"
Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je na sramnu objavu Dragana Đilasa na platformi X.
Vučević kaže da Đilas najbolje zna kako se ruši ustavni poredak.
- Dragan Đilas najbolje zna kako se ruši ustavni poredak. U njegovo vreme su i Albanci na Kosovu i Metohiji proglasili nezavisnost. A zna i kako se bogati na tuđoj muci. P.S. Takođe, svaki građanin zna i kako bi se obratio Đilasu. Najprikladnije bi bilo: "Dragane lopove" - napisao je Vučević na "X".
Đilas je prethodno izneo sramne optužbe na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekavši da to što on radi je "rušenje ustavnog poretka".
