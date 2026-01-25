- Dragan Đilas najbolje zna kako se ruši ustavni poredak. U njegovo vreme su i Albanci na Kosovu i Metohiji proglasili nezavisnost. A zna i kako se bogati na tuđoj muci. P.S. Takođe, svaki građanin zna i kako bi se obratio Đilasu. Najprikladnije bi bilo: "Dragane lopove" - napisao je Vučević na "X".