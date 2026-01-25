Slušaj vest

Dragan Đilas je za FoNet rekao da nikada nije ni bilo razgovora sa studentima.

- Vi mene pitate zašto ne podržite (studentsku listu), a ja vas pitam – šta da podržim? Ljude koji će biti na listi, a za koje ne znam ko su, koji će praviti svoje stranke i treba da budu u vlasti četiri godine, a jedni su za Evropsku uniju, drugi su protiv, jedni su za liberalni kapitalizam, drugi za socijaldemokratske principe, jedni smatraju da Srbija treba da se naoružava, a drugi, kao SSP, smatraju da Srbija treba da ulaže u obrazovanje - objasnio je Đilas.

Foto: Beta/Dragan Gojić

Na pitanje kako odgovara na zahtev studentskog pokreta da se opozicija skloni i ne učestvuje na izborima, Đilas nije odgovorio, već je rekao da "treba da se skloni SNS".

On je takođe zatražio da se definiše ko govori u ime studentske liste, i da ti predstavnici treba da razgovaraju sa opozicijom, ali da je do toga teško doći, jer u ovom trenutku ne postoji spremnost jedne strane da razgovara sa drugom.

Đilas je takođe govorio o tobožnjem padu popularnosti SNS-a od početka blokada, i istakao je da taj pad nije, kao što mnogi misle, prepolovio snagu naprednjaka.

- Mislim da je jako mali broj ljudi koji su do juče glasali za Vučića, a sada će glasati za studentsku listu - rekao je on.

Marinikin napad na tzv. studenstku listu

Ona je, tokom televizijskog gostovanja, prvo tvrdila da stalno pokušava da se napravi konflikt između studenata i opozicije i da ne postoji rov između njih.

Marinika Tepić Foto: Printscreen

Na podsećanje da se od opozicije očekuje da podrži studentsku listu, Tepićeva je rekla "da je mnogo važno da proevropski birači imaju za koga da glasaju".

Na pitanje novinarke ko tu koga treba da zove na kordinaciju, Marinika Tepić kaže:

- Mi smo zvali svaki put. Mi smo od prvog oglašavanja zvali i na kordinaciju i na saradnju i dogovor. Poziv stoji i sada, ne vidim gde je problem koji vi pokušavate da predstavite kao problem sa naše strane - kazala je Tepićeva.

Potom se novinarka umešala, a Tepićeva je rekla da ima utisak kao da ne pričaju istim jezikom.