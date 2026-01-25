- Današnja sednica Vlade Srbije je pokazala, po ko zna koji put, da Srbija postiže rezultate o kakvima nismo mogli ni da sanjamo, prvenstveno zbog stalnog presinga i inicijative Aleksandra Vučića. Zato što on nije zadovoljan prosekom, stagnacijom, statusom kvo, zato što ne želi da dopusti da prođe još jedan dan. Zato što razume izazove i šta donosi budućnost, zato što zna da na tome mora da se radi danas, a pre svega zato što veruje u Srbiju i naš narod i zna da imamo kapacitete da se takmičimo sa najboljima.