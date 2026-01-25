SRBIJA POSTIŽE REZULTATE O KAKVIMA NISMO MOGLI DA SANJAMO, VUČIĆ POSTAVIO JASNE PRIORITETE Brnabić objavila dva indikatora koji pokazuju uspeh Srbije
Predsednica Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je današnju sednicu Vlade Srbije putem svog X naloga.
- Današnja sednica Vlade Srbije je pokazala, po ko zna koji put, da Srbija postiže rezultate o kakvima nismo mogli ni da sanjamo, prvenstveno zbog stalnog presinga i inicijative Aleksandra Vučića. Zato što on nije zadovoljan prosekom, stagnacijom, statusom kvo, zato što ne želi da dopusti da prođe još jedan dan. Zato što razume izazove i šta donosi budućnost, zato što zna da na tome mora da se radi danas, a pre svega zato što veruje u Srbiju i naš narod i zna da imamo kapacitete da se takmičimo sa najboljima.
- Zahvaljujući takvom radu, uspeli smo da izgradimo i puteve i pruge, i bolnice i naučno-tehnološke parkove, da konstantno povećavamo plate i penzije, i da budemo u najvišem rangu zemalja u oblasti veštačke inteligencije. Pogledajte ispod samo dva indikatora (povećanje prosečnih plata u Srbiji i smanjenje stope siromaštva) koja odlično pokazuju rezultate politike Aleksandra Vučića i SNS. Imamo još mnogo da radimo. Danas je predsednik Aleksandar Vučić postavio jasne prioritete i dao novi tempo- napisala je Brnabić na platformi X.