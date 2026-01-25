Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je narodu putem svog Instagram naloga da nikada ne dozvole da ih pljačkaju.

- U vezi sa upisom prava svojine na nepokretnosti, “Svoj na svome”, ne trebaju vam ni advokati, ni notari, dovoljna je prijava, a država će da obavi posao - istakao je Vučić.

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Palati Srbija, na poziv premijera Đura Macuta, tematskoj sednici Vlade Srbije.

On je ranije danas rekao da je u pitanju važna sednica, gde će biti govoreno o planovima i programima, i da će ministrima postavljati pitanja koja nisu jednostavna.

