"JOŠ JEDANPUT SU POKAZALI DA SU NAJBOLJI U EVROPI" Vučić čestitao "delfinima" na osvojenom zlatu: Sutra da im se isplate pare koje su pošteno zaradili (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je reprezentaciji Srbije na osvojenom evropskom zlatu.
Predsednik je objavio snimak putem kojeg je čestitao "delfinima" na pobedi.
- Uvek smo nešto sumnjali, brinuli, a oni su uvek radili, trudili, borili se i uvek uspevali da obraduju naciju. Reč jo našim vaterpolistima, ovo je ta lopta kojom su osvojili ovo zlato i još jedanput pokazali da su najbolji u Evropi. Hvala im za sav trud, za svu energiju, entuzijazam, rad. Vlada odmah sutra ujutru i pare da im se isplate koje su pošteno zaradili! Živela Srbija - poručio je predsednik u snimku.
- Hvala za još jedno zlato! - stoji u objavi.
Vaterpolo reprezentacija Srbije šesti put od ostamostaljenja postala je šampion Evrope.
"Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).
Kurir.rs