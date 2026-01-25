- Uvek smo nešto sumnjali, brinuli, a oni su uvek radili, trudili, borili se i uvek uspevali da obraduju naciju. Reč jo našim vaterpolistima, ovo je ta lopta kojom su osvojili ovo zlato i još jedanput pokazali da su najbolji u Evropi. Hvala im za sav trud, za svu energiju, entuzijazam, rad. Vlada odmah sutra ujutru i pare da im se isplate koje su pošteno zaradili! Živela Srbija - poručio je predsednik u snimku.