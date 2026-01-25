Neka vas talas uspeha nosi još mnogo, mnogo godina, navodi se u čestitki ministra Dačića.
"VEROVALI STE U SEBE, MI SMO VEROVALI U VAS" Ministar Dačić čestitao zlatnim vaterpolistima
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je vaterpolo reprezentaciji Srbije na osvajanju zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
„Bravo za zlatne srpske Delfine. Verovali ste u sebe, ali i mi smo verovali u vas.
Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Uspeh ne dolazi preko noći. On je rezultat upornosti, treninga, istrajnosti i odluke da se ne odustaje i kad je najteže.
Vi ste to više puta pokazali i zato ste danas na tronu evropskog vaterpola.
Neka vas talas uspeha nosi još mnogo, mnogo godina“, navodi se u čestitki ministra Dačića.
