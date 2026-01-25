Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je vaterpolo reprezentaciji Srbije na osvajanju zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

„Bravo za zlatne srpske Delfine. Verovali ste u sebe, ali i mi smo verovali u vas.

Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uspeh ne dolazi preko noći. On je rezultat upornosti, treninga, istrajnosti i odluke da se ne odustaje i kad je najteže.

Vi ste to više puta pokazali i zato ste danas na tronu evropskog vaterpola.

Neka vas talas uspeha nosi još mnogo, mnogo godina“, navodi se u čestitki ministra Dačića.

Ne propustitePolitika"JOŠ JEDANPUT SU POKAZALI DA SU NAJBOLJI U EVROPI" Vučić čestitao "delfinima" na osvojenom zlatu: Sutra da im se isplate pare koje su pošteno zaradili (VIDEO)
av4.jpg
Pop kulturaPrelepa srpska glumica bodri vaterpoliste u finalu: Isidora Građanin zasenila sve na meču Srbije i Mađarske
Isidora Građanin
Ostali sportoviKOŠARKAŠI ZVEZDE BODRE VATERPOLISTE: Dobra poznata lica u Areni navijaju za Srbiju!
WhatsApp Image 2026-01-25 at 20.52.19.jpeg