Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je večeras čestitku srpskim vaterpolistima koji su osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

“Od srca čestitam našim vaterpolistima na osvojenoj zlatnoj medalji! Još jednom ste pokazali zašto je Srbija svetska vaterpolo sila – snagom, znanjem, timskim duhom i ogromnom borbenošću došli ste do samog vrha. Ova pobeda nije samo sportski uspeh, već potvrda vrednosti koje nas kao društvo povezuju: upornost, zajedništvo, vera u sebe i spremnost da se borimo do poslednjeg trenutka", naveo je macut u čestici.

Poručio je srpskim vaterpolistima da su u najtežim trenucima pokazali snagu i dostojno nosili grb Srbije.

"Hvala vam što ste nas učinili ponosnim i što ste još jednom ujedinili naciju radošću i emocijama. Vaš uspeh je inspiracija mladim sportistima i dokaz da se vrhunski rezultati postižu upornošću, zajedništvom i verom u sebe. Čestitke šampionima!”, navodi se u čestici Macuta.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

