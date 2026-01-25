Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je večeras čestitku vaterpolo reprezentaciji Srbije, koja je večeras postala šampion Evrope.

''U ime Narodne skupštine Srbije i svoje lično ime čestitam našim vaterpolistima i stručnom štabu na osvojenoj zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu u Beogradu! Hvala vam za svu radost koju ste doneli našem narodu i što ste pokazali kako se bori za svoju zemlju. Srbija se ponosi vama, vi ste zauvek naši šampioni!'', navela je ona.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ ORGANIZUJE PRIJEM ZA VATERPOLISTE Dočekaće ih u 10.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata
IMG-20250124-WA0158 copy.jpg
Ostali sportoviDA LI STE OVO OČEKIVALI? Evo kako su Hrvati dočekali zlato Srbije na EP u Beogradu... Sada su se ispravili!
Uroš Stevanović
Ostali sportoviSEDAM IGRAČA SRBIJE POVRAĆALO PRE UTAKMICE: Stevanović otkrio kroz kakvu golgotu su prošli Delfini
SERBIA-ITALY_13.JPG
Ostali sportoviU JEKU PRIČE O BOGDANOVOM DOLASKU U PARTIZAN! Oglasio se Bogdanović zapalio srpsku javnost!
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa