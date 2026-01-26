Slušaj vest

Blokaderi iz dana u dan nadmašuju sami sebi, a ovog puta "blistao" je novinar blokader Srđan Škoro.

On je gostovao na "Jutjub" kanalu "Slavija info" i tom prilikom iz njegovih usta izašle su brojne sramne, pa čak i preteće izjave. Sve je započeo urednik i voditelj pomenute emisije Ljubomir Stefanović, rekavši da blokaderka Ljiljana Bralović na skupu u Čačku 18. januara nije izrekla nikakve pretnje?!

- Razmišljam samo kakva bi bila vest da se dogodilo obrnuto, da je izgorela prostorija Informera ili nešto u Predsedništvu, da je bio požar... Dobro, to nisu pretnje (ono što je Bralovićka izgovorila, prim. nov.), to je deo govora koji su oni okarakterisali kao pretnje. Da je bila pretnja mora da se shvati ozbiljno, znači žena mora da ima katran, perje i sve ostalo i pokaže dobru volju - rekao je Stefanović.

Škoro je odmah opleo još jače i izvređao sve koji ne misle kao on.

Blokaderi priželjkuju požar u Predsedništvu i podržavaju pretnje Bralovićke Izvor: Kurir

- Sad, samim tim što je najavila da će ih ljudi jahati ili mazati katanom i perjem, pa pola njih tamo da ih stvarno namaže katranom i perjem bi izgledali pristojnije i normalnije nego što sada izgledaju. To bi bilo kao da su bili u salonu za ulepšavanje, tako da im je ona samo dobro učinila tim predlogom - rekao je Škoro, a Stefanović je uz osmeh sve potvrdio.

Podsetimo, na omanjem skupu u Čačku, blokaderka Ljiljana Bralović izrekla je stravične pretnje svima koji se ne slažu sa njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona.