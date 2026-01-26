Slušaj vest

Ovako sramnim i bolesnim objavama na društvenim mrežama prevazišli su i sami sebe vređajući pokojnog komandanta niške Žandarmerije Bojana Dikića, koji je nedavno preminuo.

U objavi je izrečena i šokantna kletva da je "komandant povukao nogu, pa neka ide tako redom", uz grozne reči za da je "crkao".

Podsetimo, Bojan Dikić, novopostavljeni komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je krajem prošle nedelje pošto je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji je pokušao da izvrši samoubistvo.

Bojan Dikić koji je na dužnost stupio pretprošlog ponedeljka, pre toga je bio na sahrani ocu jednog žandarma i čim je obavešten o pokušaju suicida kolege, otišao je u bolnicu da bi ga video.

Foto: X printscreen

Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenisala ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživeo je infarkt, medicinska ekipa je pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira čak 45 minuta ali nisu uspeli da mu spasu život.