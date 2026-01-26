Slušaj vest

Znaju li one uopšte ko je Gavrilo Princip i za šta se borio, ali i da je milion Srba stradalo u potonjem Prvom svetskom ratu.

Reč je o A.P. (24) i M.T.( 25), koje su obe članice NVO inicijativa mladih i aktivne studentkinje blokaderke.

Svaki normalan čovek postavio bi pitanje zašto, a to se verovatno pitaju i njihovi najbliži. Kakve veze Gavrilo Princip uopšte ima s blokaderima?! Srbin i koji se borio za slobodu u kojoj ćemo sami odlučivati za sebe a ne neki strani podjarmljivač umesto nas.

A možda je i baš zbog toga?

Ovaj sraman, bestidan i krajnje nizak potez izazvao je ogroman gnev ljudi na društvenim mrežama kojima nikako nije jasno šta je bio njihov cilj da uništavaju spomenik ovom čoveku osim da je cilj sam po sebi - uništavanje i razaranje, što su blokaderi neprekidno i radili u poslednjih godinu i više dana po celoj Srbiji - uništavali, rušili, palili...

"Četkicu za zube bi im dao da ga uglancaju da sija"

Osim gneva, ovaj sraman potez izazvao je i brojne negativne komentare od kojih su preovladavali oni da upravo one treba da plate za to uništavanje i da očiste ovo kaljanje istorijske ličnosti.

- Kako su farbale sad bi trebalo da to i očiste

- Četkicu za zube bi im dao da ga uglancaju da se sija

- Srpski junak Gavrilo Princip ❤️.Zašto samo incijali zašto ne pišete puna imena i prezimena tih vandala? Srbija treba da zna njihova puna imena i prezimena.

- Je l' to zbog Picule, da pokažu odanost, ili... zna li se šta!?

- Neko KO je život dao za nas sada se skrnavi I pljuje od naših ruku...