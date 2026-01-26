Slušaj vest

Predsednik Vučić je pozdravio sve prisutne, i kazao je da je pričao sa našim zlatnim momcima i pre prijema.

- Pravio sam se pametan kao da znam nešto, iznenadio sam se kako su odigrali ovo takmičenje. Pričao sam sa selektorom, znao sam za sve probleme, viruse, bolesne igrače, i da budem iskren, nisam očekivao zlatnu medalju. Toliko sam srećniji ponosniji na njihov trud i rad. Ja mislim da se onakva odbrana, kao u drugom poluvremenu, ne viđa. Čestitam trenerima, štabu, našim momcima, svima. I ono na šta sam ponosan, sem dvojice momaka, koji igraju u Herceg Novom i Kotoru, Lazić i Vico, i Mandić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Marseju, svi ostali igrači su iz Kragujevca iz Beograda - rekao je on.

1/58 Vidi galeriju Prijem vaterpolo reprezentacije kod predsednika Aleksandra Vučića Foto: Petar Aleksić

Kaže da ne pamti onakvo radovanje kao sinoć, i da je sinoć sve u Beogradu pucalo, kao da je Nova godina.

- Želim vam još mnogo uspeha. Svetsko prvenstvo je sledeće godine, u Budimpešti, taman da ih preteknemo, da budemo najbolji svih vremena, a ne Mađari. Onda ono što je uvek apsolutno najvažnije, cela Srbija veruje u vas, a to je da dođete do četvrtog uzastopnog olimpijskog zlata, to će biti domaći za sve. Hvala vam za radost, trud, požrtvovanost i borbenost. Hvala vam za ljubav prema sportu i ljubav prema Srbiji koju ste pokazivali na svakom mestu - kazao je predsednik.

Antonio Silva, predsednik Evropske federacije za vodene sportove, izrazio je veliku zahvalnost našoj vladi za pomoć u organizaciji ovog prvenstva.

Foto: Kurir Televizija

- Posebno da se zahvalim predsedniku Vučiću za svu podršku koju daje za razvoj vaterpola i vodenih sportova. Čestitam organizatorima, i ne mogu da završim da ne pozdravim pobednike. Ovo nije moguće bez teškog truda lokalnih organizatora, posebno se zahvaljujem igračima - rekao je on.

Predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić se zahvalio Vladi Srbije i predsedniku Vučiću na pomoći sportu u Srbiji, ne samo vaterpolu.

Foto: screenshot pink tv

- Hteo bih da uručim predsedniku jednu šampionsku majicu, i jednu plaketu - rekao je on, a Vučić je dodao kroz smeh: "A sad će nešto po šta je stvarno došao".