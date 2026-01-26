Naime, on je gostovao u podkastu nedeljnika Vreme i tom prilikom poručio neistomišljenicima koji vode Srbiju da "mač stiže po njih" .

- Georgiev preti nasiljem i terorom! Šef Šolakove Nova S Slobodan Georgiev izneo monstruozne pretnje tokom gostovanja kod urednika Vremena Filipa Švarma! A "pristojan i odmeren" urednik Vremena samo trepće i klima glavom. "Kako da kažem, taj buzdovan, taj mač kog ste se latili STIŽE PO VAS", kaže novinar Nova S, upućujući pretnje Vučiću i ljudima koji vode Srbiju. Hoće li se oglasiti NUNS i UNS povodom ovih pretnji ili "tetki nose lek" pa ne stižu? - zapitao se Piper.