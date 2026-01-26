Slušaj vest

Blokaderi slobodu govoru, uostalom kao i sve uključujući primenu zakona, shvataju selketivno ili u prevodu - samo njima je sve dozvoljeno!

Tako su blokaderi u noći između nedelje i ponedeljka Novi Sad oblepili plakatima na kojima suimena i fotografije dekana fakulteta, uz poruku "Kako ste glasali" i "Odgovornost", a sve zato što im se ne sviđa kako se dekani izjašnjavaju na sednicama organa Univerziteta vezano za izbor profesorke Jelene Kleut.

Plakati su izlepljeni u centru grada i u univerzitetskom kampusu.

Foto: Kurir

Da podsetimo, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut, koja podržava blokade fakulteta, priznala je da su zbog istih studenti ostali uskraćeni za podobno obrazovanje.