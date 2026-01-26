Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je danas iz Soluna, gde je položio vence kod mauzoleja na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik, da najčvršći oslonac za srpski narod u današnjem vremenu mogu da budu vojnici koji su tokom Prvog svetskog rata žrtvovali svoje živote da bi Srbi imali svoju otadžbinu, dodajući da je to vreme pokazalo da pobedu i uspeh ne odlučuju brojno stanje, oprema i oružje, već nepokolebljiva volja jednog naroda da dođe do uspeha.

„Vreme u kojem živimo je takvo da najčvršći oslonac možemo da nađemo u vrednostima naših dedova, pradedova, praotaca, koji su se odrekli svoje mladosti, svojih ljubavi, svojih snova, svojih života, svojih celih života, žrtvujući sebe u svojim dvadesetim i tridesetim, nekada čak i ranije, zato da bismo mi imali našu otadžbinu u kojoj negujemo naš jezik, našu kulturu, našu veru, naše vrednosti”, rekao je Đurić novinarima u Solunu, gde je položio vence kod mauzoleja na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik.

Ministar je naglasio da je u vremenu globalnih turbulencija dobro doći na hodočašće na Zejtinlik, koji predstavlja najveću individualnu kosturnicu u Evropi.

„U vremenu globalnih turbulencija i oluja koje se naziru na horizontu, dobro je doći na hodočašće ovde na Zejtinlik. Zejtinlik predstavlja najveću individualnu kosturnicu u Evropi, u kojoj je u kripti položeno 5.580 srpskih junaka, i posetiti ovo srpsko vojničko groblje, gde je u pojedinačnim grobnicama sahranjeno još 1.400 naših slavom ovenčanih vojnika”, objasnio je Đurić.

On je podsetio da su srpski vojnici u vremenu koje je bilo neuporedivo teže od današnjeg svedočili propasti srpske države, koju su zatim svojim trudom vaskrsli.

„Ovi vojnici su u vremenu koje je bilo neuporedivo teže svedočili najpre propasti srpske države, a zatim su svojim trudom, svojim delom, zalažući sebe, zajedno sa ostatkom svoje generacije, stvorili vaskrs te države. Stvorili su državu koja je bila nekoliko puta, i po teritoriji, i po broju ljudi, i po ukupnim kapacitetima, veća i jača od one koja je postojala u momentu kada je Srbija napadnuta”, rekao je Đurić.

Ministar je naglasio da je vreme Prvog svetskog rata pokazalo da pobedu i uspeh ne odlučuju brojno stanje, oprema i oružje, već nepokolebljiva volja jednog naroda da dođe do uspeha.

„To vreme nas uči da na kraju pobedu i uspeh ne odlučuju brojno stanje, oprema i oružje, ukupni društveni kapaciteti ili politički trenutak jednog momenta, već nepokolebljiva volja jednog naroda, jedne generacije da dođe do uspeha i da dođe do pobede. Upravo ta nepokolebljiva vera u Srbiju, u srpstvo, u otadžbinu uspela je da dovede do vaskrsa naše države”, rekao je on.

Đurić je dodao da je na Zejtinlik došao da se pokloni senima ljudi koji su položili svoje živote za Srbiju, sa nadom da će današnja generacija srpskog naroda bar delimično da im doraste.

„Došao sam da se poklonim senima ljudi koji su bili mnogo veći nego mnogi i pre i posle njih, sa nadom da će naša generacija, koja ima mnogo manje izazova nego što je imala generacija ljudi koji su ovde položili svoje živote, bar delimično dorasti žrtvama koje su ovde uzidane”, zaključio je ministar.

Srpsko vojničko groblje na Zejtinliku nalazi se na prostoru na kojem se 1916. godine nalazila glavna vojna poljska bolnica srpske vojske.

U sklopu bolnice bilo je i groblje za preminule, što je kasnije dovelo do toga da se tu danas nalazi kompleks groblja u kojem su sahranjeni srpski, ruski, francuski, italijanski i engleski vojnici poginuli u borbama na Solunskom frontu.

Na groblju je sahranjeno 1.447 ljudi, dok se u spomen-kosturnici u okviru mauzoleja nalaze posmrtni ostaci oko 5.580 ljudi.