TUŽILI SVOJU DRŽAVU SRBIJU, PA DOBILI "RAMPU" IZ STRAZBURA: Odbačen zahtev za privremenu meru Majlata i Komnenovićke!
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio je zahtev za određivanje privremene mere u postupku sprovođenja tužilačkih izbora za nove članove Visokog saveta tužilaštva koji su podneli tužioci i kandidati za VST Boris Majlat i Jovana Komnenović, saznaje Kurir.
Zahtev za privremenu meru kojom bi se zaustavio proces izbora do konačne odluke, sud u Strazburu je odbacio jer je "izvan pitanja o kojima privremena mera može da se traži" - potvrdio je naš sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa.
Majlat i Komnenovićka su ovaj zahtev podneli uz tužbu Evropskom sudu protiv države Srbije, a povodom procesa u kojem se osporava njihov izbor za članove VST.
Oni su tužili državu Srbiju tvrdeći, kako saznajemo, da ministar pravde nije dao "opravdanje" zašto nije prisustvovao sedinici VST za odlučivanje o prigovorima, iako je obavestio Savet da je službeno sprečen da prisustvuje, kao i jer Ustavni sud nije održao javnu raspravu povodom odlučivanja o žalbama na rešenje VST kojim su prigovori na izbore od 23. decembra 2025. godine bili odbijeni, iako takva rasprava nije ni predviđena pozitivnim propisima.
Ranije danas Ustavni sud je doneo rešenje kojim je odbacio kao nedopuštene žalbe istih ovih tužilaca Jovane Komnenović i Borisa Majlata izjavljene protiv rešenja Visokog saveta tužilaštva od 19. januara, jer VST uopšte nije bio ovlašćen za donošenje tog rešenja, a naročito za davanje pouke o pravnom leku o podnošenju žalbe Ustanom sudu, već je bio u obavezi da odmah postupi po nalogu Ustavnog suda od 15. januara i da sprovede ponovljene izbore u roku od 8 dana.