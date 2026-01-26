Slušaj vest

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbacio je zahtev za određivanje privremene mere u postupku sprovođenja tužilačkih izbora za nove članove Visokog saveta tužilaštva koji su podneli tužioci i kandidati za VST Boris Majlat i Jovana Komnenović, saznaje Kurir.

Zahtev za privremenu meru kojom bi se zaustavio proces izbora do konačne odluke, sud u Strazburu je odbacio jer je "izvan pitanja o kojima privremena mera može da se traži" - potvrdio je naš sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa.

Majlat i Komnenovićka su ovaj zahtev podneli uz tužbu Evropskom sudu protiv države Srbije, a povodom procesa u kojem se osporava njihov izbor za članove VST.

Oni su tužili državu Srbiju tvrdeći, kako saznajemo, da ministar pravde nije dao "opravdanje" zašto nije prisustvovao sedinici VST za odlučivanje o prigovorima, iako je obavestio Savet da je službeno sprečen da prisustvuje, kao i jer Ustavni sud nije održao javnu raspravu povodom odlučivanja o žalbama na rešenje VST kojim su prigovori na izbore od 23. decembra 2025. godine bili odbijeni, iako takva rasprava nije ni predviđena pozitivnim propisima.