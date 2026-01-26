Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijarto otvorili su danas Konzularnu kancelariju Mađarske, koja se po sistemu kolokacije diplomatsko-konzularnih predstavništava nalazi u Generalnom konzulatu Srbije u Solunu.

Ceremonija je počela intoniranjem himni Srbije, Mađarske i Grčke, nakon čega su Đurić i Sijarto zajedinčki presekli vrpcu i otkrili tablu Konzularne kancelarije Mađarske.

Šef srpske diplomatije je poručio da je u vremenima u kojima odnosi u svetu postaju sve neizvesniji, poverenje postalo jedna od „najređih valuta“ u međunarodnim odnosima, a upravo u takvim okolnostima partneri i prijatelji kojima možete verovati i na koje se možete osloniti, važniji su nego ikada.

„Često kažem da se najveći izraz prijateljstva ne nalazi u rečima ili protokolima, već u delima. A, možda je jedno od najupečatljivijih dela upravo odluka da se podeli isti krov. Danas Srbija i Mađarska čine upravo to“, istakao je Đurić.

On je naglasio da se otvaranjem zajedničkog diplomatskog prostora u Solunu šalje jasna poruka da pomirenje može prerasti u poverenje, poverenje u partnerstvo, a partnerstvo u stvarno, opipljivo jedinstvo.

„Zajednička diplomatsko-konzularna predstavništva nisu samo racionalno i efikasno rešenje - ona su snažan simbol međusobnog oslanjanja. Ona pokazuju trećim zemljama da se međusobno vidimo kao partnere sa kojima možemo planirati, delovati i zajedno se suočavati sa neizvesnošću“, rekao je Đurić.

Dodao je da je srpsko-mađarsko strateško partnerstvo „živo i dinamično“, te da se ne odražava samo deklaracijama, već svakodnevnom saradnjom, političkim usklađivanjem i zajedničkim razumevanjem da su nacionalni interesi dve države najbolje zaštićeni kada rade zajedno, a ne jedni pored drugih.

Najavio je da bi, pored već uspostavljenih zajedničkih predstavništva, „kolokacije“ u skorije vreme mogle biti otvorene u zemljama poput Tanzanije i Vijetnama.

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto je istakao da će mađarskim turistima u Grčkoj, kojih je sve više, mnogo značiti da imaju mogućnost da obavljaju konzularne poslove u Solunu, uz podatak da je prošle godine više od 600.000 Mađara posetilo Grčku.

„Sve je veći i broj mešovitih brakova i sve više Mađara radi u međunarodnim kompanijama u Grčkoj. To je stvorilo potrebu za većom konzularnom podrškom mađarskim državljanima“, pojasnio je Sijarto.

Prema njegovim rečima, to je peta kolokacija diplomatsko-konzularnih predstavništva dve zemlje, nakon otvaranja zajedničkih prostorija u Čileu, Kongu, Zambiji i na Malti.

Ukazao je da zajedničko funkcionisanje diplomatskih misija između dve zemlje predstavlja vrlo jasan dokaz i potvrdu postojanja najvišeg mogućeg nivoa međusobnog poverenja između tih država.

„Ne postoji snažniji znak kojim se može pokazati i odraziti tako visok stepen međusobnog poverenja, od zajedničkog rada diplomatskih misija. Pošto ovakav vid saradnje zahteva najviši mogući nivo uzajamnog poverenja, veoma je redak. U našem slučaju, ovakav oblik saradnje postoji isključivo sa našim susedom, Srbijom“, rekao je Sijarto.

Dodao je da će u narednim nedeljama biti otvorena brza železnica između Beograda i Budimpešte, podsetivši da su u toku pregovori MOL-a i NIS-a o otkupu ruskog dela vlasništva kompanije, što će, kako je rekao, omogućiti da se naftnim tržištima tri zemlje u centralnoj Evropi - Srbije, Mađarske i Slovačke - koordinisano upravlja.

„Time će se gotovo u potpunosti umanjiti svi nedostaci koji proizilaze iz činjenice da su te zemlje bez izlaza na more, a ovakva transakcija obezbediće nivo sigurnosti snabdevanja kakav do sada nije postojao, kao i stabilnost cena kakvu ranije nismo iskusili“, rekao je Sijarto.

Dvojica ministara su održala i bilateralni sastanak.

Otvaranju Konzularne kancelarije Mađarske u Konzulatu Srbije u Solunu prisustovali su i ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković, generalni konzul u Solunu Jelena Vujić Obradović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev, te brojne srpske i mađarske diplomate.