Slušaj vest

Pokret za narod i državu Niš oglasio se povodom najnovijih skandaloznih delovanja blokadera, koji su ovaj put usmerili svoj bes na Fakultet srpskih studija u Nišu.

Kako ističu u saopštenju, tzv. "slobodni univerzitet" i njegovi promoteri pokušavaju da prikriju političke provokacije iza navodnog akademskog diskursa, napadajući časne profesore i lekare - članove Pokreta - doc.dr Milana Lazarevića, prof.dr Dušana Sokolovića, prof.dr Vladislava Volarevića, prof.dr Dejana Antića, ali i druge ugledne članove akademske zajednice.

- Jadna je i bedna blokaderska logika i kampanja laži, jer narod im ne veruje. Blokaderi nastavljaju u svom stilu, linč političkih neistomišljenika i pokušaj diskreditacije, naravno bezuspešan, jer brutalne izmišljotine ne mogu negirati rad, red, odgovornost, znanje i struku. Nedostižni rezultati rada stoje iza ovih čestitih ljudi, toliko da ne mogu ni da pobroje blokaderi, a politikom mržnje i dehumanizacije neće zavladati.

Posebno je skandalozno što blokaderi svoju mržnju usmeravaju prema institucijama i pojedincima koji štite srpske vrednosti i istoriju.

- Blokaderima smeta istina. Smeta im i Fakultet srpskih studija, toliko da se žale Piculi, potomku ustaša, koji slavi Oluju i koji je učestvovao u borbenim dejstvima protiv Srba u Republici Srpskoj Krajini. Piculi u čijoj državi postoji Fakultet hrvatskih studija! Piculi za koga Jasenovac nije genocid, a ustaški pozdrav i Tompsonove pesme o ubijanju Srba su umetnost. Imate li makar mrvicu nacionalnog dostojanstva? Odgovor je jasan građanima Srbije - dodaje se.

Sa ovim saopštenjem, Pokret za narod i državu Niš jasno stavlja do znanja da se neće povući pred kampanjama mržnje i političke manipulacije.

- Zato vam poručujemo, stidite se! Nikada nećete slomiti srpski ponos i prkos! Dok se vi borite protiv Srbije i ljudi koji brane svoju Otadžbinu, mi ćemo ulagati u znanje i marljiv rad, ulagati u budućnost! Živeo Pokret za narod i državu Niš! Živela Srbija!!! - zaključuje se.