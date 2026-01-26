Slušaj vest

- Što bi naš narod rekao, ono što je zanimljivo je što su i jedni i drugi u pravu. Dakle, i ovi što kažu za blokadere iz bivše vlasti, oni su u pravu, sve je to tačno. I ovi iz bivše vlasti što kažu za blokadere na fakultetima je tačno, neupitno tačno. Niti znamo mi svi u Srbiji ni ko su, ni šta su, ni koga zastupaju, ni šta zastupaju... Vidite da ne smeju da pokažu ni kakva im je to lista - rekla je ona.

Ana Brnabić je dodala da i jedni i drugi imaju nekoliko zajedničkih karakteristika, zbog kojih su i jedni i drugi blokaderi.

- Prva zajednička stvar im je što ne ruše vlast, ne ruše oni Aleksandra Vučića, već ruše državu. Po svaku cenu! Druga zajednička stvar im je što oni ne računaju na narod Srbije. Oni računaju na strance. To im je druga zajednička stvar. Tako da je to zanimljivo što oni imaju određene zajedničke stvari. I očigledno bukti rat među njima zato što se bore za isto parče kolača. A to parče kolača je zato što im je treća zajednička stvar što oni mrze obične ljude u Srbiji - kazala je predsednica Skupštine.

Ona ističe da i jedni i drugi blokaderi imaju tu fašističku ideologiju - da su oni elita, a svi ostali su "ćaci".

- E sad kako se približava taj izborni dan, kako će "ćaci" da glasaju za one koji su ih vređali sve ovo vreme? Kako ćeš sada da glasaš za one koji su ti rekli da si glup, nekulturan, neobrazovan, krezub, da će da te jašu, uvijaju u katran i perje, da će da te ubiju, a neke će da trpaju u logore? A bez tih glasova - vi nemate većinu. Pa sve da vam pomognu svi stranci, mogu da vam pomognu eventualno obojenom revolucijom, ali i to je propalo - istakla je Ana Brnabić, i zaključila: