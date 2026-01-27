Slušaj vest

Cepanje blokaderskog bloka nikada nije bilo vidljivije nego danas. Ono što su do juče pokušavali da predstave kao jedinstven i monolitan front, sada se pred očima javnosti raspada pod teretom sopstvenih kontradikcija, sujeta i političkih ambicija. Centralno mesto u opštem rasulu zauzima takozvana studentska lista, koja je mesecima gurana na pijedestal kao navodno čisto, novo i spasonosno rešenje za opozicionu scenu.

Međutim, čak je i u samom blokaderskom krugu postalo neodrživo da se takav koncept brani! Sve je više glasova koji otvoreno govore ono što se doskoro šaputalo - da je studentska lista u suštini mačka u džaku, bez jasnog programa, bez političke odgovornosti i bez ikakvih garancija da iza "nezavisne" fasade ne stoje stari centri moći, interesne grupe i ambiciozni karijeristi.

Foto: Fonet, Kurir

U ovom trenutku posebno iritira činjenica da se studentska lista predstavlja kao moralno nadmoćna u odnosu na sve ostale, a istovremeno izostaju odgovori na ključna pitanja, a to su: ko donosi odluke, ko snosi odgovornost i kakva je stvarna vizija države koju nude i upravo ta praznina postaje glavni okidač unutrašnjih sukoba, smatraju sagovornici Kurira.

Raspodela kolača

Kad su shvatili da ih ovaj koncept anonimnosti, skrivanja i bezidejnosti politički ugrožava, iz redova opozicije su sve češći i žešći napadi na tzv. studentsku listu. Funkcioneri i stranački lideri koji godinama grade svoje političke karijere sada ne kriju nezadovoljstvo time što bi trebalo da se povuku u drugi plan i prepuste prostor nečemu što ni sami ne razumeju do kraja. U tim kritikama više nema rukavica - govori se o improvizaciji, političkom avanturizmu i pokušaju da se preko studentskog imena zamaskira ozbiljan nedostatak ideja i liderstva.

Poslednji javni istupi potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić i prvog čoveka te stranke Dragana Đilasa jasno ukazuju na taj raskol unutar blokaderskog pokreta. Oni sad sve glasnije prozivaju pojedince koji gravitiraju oko koncepta tzv. studentske liste, a na pitanje zašto ne podrže tu listu, Đilas je nedavno odgovorio kontrapitanjem: "Šta da podržim? Ljude koji će biti na listi, a za koje ne znam ko su, koji će praviti svoje stranke i treba da budu u vlasti četiri godine, a jedni su za EU, drugi su protiv, jedni su za liberalni kapitalizam, drugi za socijaldemokratske principe, jedni smatraju da Srbija treba da se naoružava, a drugi kao SSP smatraju da Srbija treba da ulaže u obrazovanje."

Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je bilo očekivano da dođe do razilaženja stranaka prozapadne opozicije i blokaderske liste, jer se opozicija, kako se izbori bliže, oseća sve više ugroženo.

Nemanja Zavišić Foto: Kurir Televizija

- Jasno im je da takozvana studentska lista, čiju ni politiku ni predstavnike i dalje ne znamo, nema nameru da uvrsti pripadnike sadašnje opozicije na svoju listu, jer ih smatraju potrošenim i kompromitovanim. S druge strane, opozicija ne želi blanko da podrži tu studentsku listu, a koja je lista bez studenata, jer nemaju nameru da podrže da neki anonimni blokaderi budu poslanici u Skupštini, a sebe i svoje partijske drugove da izostave. Jasno je da je sada u fokusu raspodela kolača u opozicionim redovima, što ne iznenađuje od onih koji bi vlast da vrše vlasti radi, bez politike i konkretnog programa i ponude građanima Srbije. Ozbiljnu politiku i plan trenutno nude samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka - ocenjuje Zavišić.

Jedinstvena situacija

Politički analitičar Branko Radun objašnjava za Kurir da je ovo jedinstvena situacija, jer nigde u svetu ne postoji sličan primer kao što je ovaj u Srbiji da neko krije sa kim i sa čim izlazi na izbore.

Branko Radun Foto: Kurir TV