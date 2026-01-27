TEŽAK TERET SUJETA I NEREALNIH POLITIČKIH AMBICIJA: Blokaderski blok se raspada pred očima javnosti!
Cepanje blokaderskog bloka nikada nije bilo vidljivije nego danas. Ono što su do juče pokušavali da predstave kao jedinstven i monolitan front, sada se pred očima javnosti raspada pod teretom sopstvenih kontradikcija, sujeta i političkih ambicija. Centralno mesto u opštem rasulu zauzima takozvana studentska lista, koja je mesecima gurana na pijedestal kao navodno čisto, novo i spasonosno rešenje za opozicionu scenu.
Međutim, čak je i u samom blokaderskom krugu postalo neodrživo da se takav koncept brani! Sve je više glasova koji otvoreno govore ono što se doskoro šaputalo - da je studentska lista u suštini mačka u džaku, bez jasnog programa, bez političke odgovornosti i bez ikakvih garancija da iza "nezavisne" fasade ne stoje stari centri moći, interesne grupe i ambiciozni karijeristi.
U ovom trenutku posebno iritira činjenica da se studentska lista predstavlja kao moralno nadmoćna u odnosu na sve ostale, a istovremeno izostaju odgovori na ključna pitanja, a to su: ko donosi odluke, ko snosi odgovornost i kakva je stvarna vizija države koju nude i upravo ta praznina postaje glavni okidač unutrašnjih sukoba, smatraju sagovornici Kurira.
Raspodela kolača
Kad su shvatili da ih ovaj koncept anonimnosti, skrivanja i bezidejnosti politički ugrožava, iz redova opozicije su sve češći i žešći napadi na tzv. studentsku listu. Funkcioneri i stranački lideri koji godinama grade svoje političke karijere sada ne kriju nezadovoljstvo time što bi trebalo da se povuku u drugi plan i prepuste prostor nečemu što ni sami ne razumeju do kraja. U tim kritikama više nema rukavica - govori se o improvizaciji, političkom avanturizmu i pokušaju da se preko studentskog imena zamaskira ozbiljan nedostatak ideja i liderstva.
Poslednji javni istupi potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić i prvog čoveka te stranke Dragana Đilasa jasno ukazuju na taj raskol unutar blokaderskog pokreta. Oni sad sve glasnije prozivaju pojedince koji gravitiraju oko koncepta tzv. studentske liste, a na pitanje zašto ne podrže tu listu, Đilas je nedavno odgovorio kontrapitanjem: "Šta da podržim? Ljude koji će biti na listi, a za koje ne znam ko su, koji će praviti svoje stranke i treba da budu u vlasti četiri godine, a jedni su za EU, drugi su protiv, jedni su za liberalni kapitalizam, drugi za socijaldemokratske principe, jedni smatraju da Srbija treba da se naoružava, a drugi kao SSP smatraju da Srbija treba da ulaže u obrazovanje."
Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je bilo očekivano da dođe do razilaženja stranaka prozapadne opozicije i blokaderske liste, jer se opozicija, kako se izbori bliže, oseća sve više ugroženo.
- Jasno im je da takozvana studentska lista, čiju ni politiku ni predstavnike i dalje ne znamo, nema nameru da uvrsti pripadnike sadašnje opozicije na svoju listu, jer ih smatraju potrošenim i kompromitovanim. S druge strane, opozicija ne želi blanko da podrži tu studentsku listu, a koja je lista bez studenata, jer nemaju nameru da podrže da neki anonimni blokaderi budu poslanici u Skupštini, a sebe i svoje partijske drugove da izostave. Jasno je da je sada u fokusu raspodela kolača u opozicionim redovima, što ne iznenađuje od onih koji bi vlast da vrše vlasti radi, bez politike i konkretnog programa i ponude građanima Srbije. Ozbiljnu politiku i plan trenutno nude samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka - ocenjuje Zavišić.
Jedinstvena situacija
Politički analitičar Branko Radun objašnjava za Kurir da je ovo jedinstvena situacija, jer nigde u svetu ne postoji sličan primer kao što je ovaj u Srbiji da neko krije sa kim i sa čim izlazi na izbore.
- Opozicija ni ranije nije tolerisala što blokaderi iz studentskih redova imaju nekakvu misterioznu listu za izbore. Odavno to njima smeta, ali sad je sve otišlo predaleko i neće više da ćute. Oni, očigledno, ne mogu da se dogovore. I nije reč samo o tome da se objave imena sa te liste, već mi zapravo pojma nemamo ništa o njihovom programu, idejama, rešenjima... To nema nigde u svetu! Ne postoji opcija da se izborna lista objavi kad se raspišu izbori. Iza svega stoji namera da se opozicija natera da se samopenzioniše. Dakle, studenti blokaderi pokušavaju da nateraju opoziciju da podrži njih, a to praktično znači da se ugasi. Zvuči suludo, ali ako taj predlog potiče od nekoga iza koga stoji neko mnogo moćniji, onda dobijamo sasvim drugačiju situaciju. Stranci guraju tu priču. Nije se sigurno jedan student setio da preko nekakve studentske liste izađe na izbore. Pre će biti da neki strani centri moći pokušavaju da penzionišu aktuelnu opoziciju ili ubace neke nove, pogodne ljude u opozicione redove. Takav manevar ne može da se izvede bez novca, uticaja i moći - smatra Radun.