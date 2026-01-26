Nakon odluke Ustavnog suda kojom je konačno naloženo ponavljanje tužilačkih izbora na pojedinim biračkim mestima za nove članove Visokog saveta tužilaštva , pojedini članovi Izborne komisije VST i njihovi zamenici podneli su ostavke i tako pokušali da opstruišu ponavljanje izbornog postupka!

Ostavke su, kako saznajemo, podneli tužioci bliski vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac - Nebojša Popović koji je i predsednik izborne komisije i prva zamenica Dolovac - Zorica Stojšić i to kako bi sprečili izvršenje odluke Ustavnog suda - da sprovedu ponovljene izbore u roku od 8 dana, iako su na to obavezani zakonom i zakletvama moje su položili kao javni tužioci!