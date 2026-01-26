Slušaj vest

Nakon odluke Ustavnog suda kojom je konačno naloženo ponavljanje tužilačkih izbora na pojedinim biračkim mestima za nove članove Visokog saveta tužilaštva, pojedini članovi Izborne komisije VST i njihovi zamenici podneli su ostavke i tako pokušali da opstruišu ponavljanje izbornog postupka!

Ostavke su, kako saznajemo, podneli tužioci bliski vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac - Nebojša Popović koji je i predsednik izborne komisije i prva zamenica Dolovac - Zorica Stojšić i to kako bi sprečili izvršenje odluke Ustavnog suda - da sprovedu ponovljene izbore u roku od 8 dana, iako su na to obavezani zakonom i zakletvama moje su položili kao javni tužioci!

- Zagorka Dolovac i njeni odmetnuti tužioci opet pokušavaju da izigraju zakone, ali im to neće poći za rukom jer su Ustav i zakon iznad njih - kaže sagovornik Kurira iz vrha srpskog pravosuđa.

Ne propustitePolitika"KRAJNJE JE VREME ZA SMENU ZAGORKE DOLOVAC" Uglješa Mrdić: Pravda ne može da čeka, svako ko je prekršio zakon mora da odgovara!
0W9A8336.JPG
PolitikaIZOSTAVLJANJE SVEDOKA I OPSTRUKCIJA ISTRAGE Kako je duboka država preko odmetnutog tužilačkog sistema skrila istinu o nadstrešnici i pokrenula kontrolisani haos
IMG-20251121-WA0002.jpg
PolitikaDOLOVAC PREKRAJA IZBORNU VOLJU TUŽILACA PREKO NEBOJŠE POPOVIĆA, PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE? Odluke Izborne komisije suprotne Pravilniku koji je usvojio VST
whatsapp-image-20240410-at-11.11.23-am.jpg
DruštvoMilojević i Dolovac na konferenciji pravosudnih saveta u Rimu
dragomir-milojevic-zagorka-dolovac.jpg