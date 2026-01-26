Slušaj vest

Još jedan sraman potez blokadera izazvao je lavinu negodovanja među građanima koji su ostali u šoku kada su saznali da su devokjke A. P. (24) i M. T. (25), članice NVO Inicijativa mladih i aktivne blokaderke, oskrnavile spomenik Gavrila Prinicipa u Beogradu!

Dve blokaderke su crvenom farbom, koja je za njih simbol "prolivene krvi", polile Principov spomenik i postament sa njegovim imenom i prezimenom i godinama rođenja i smrti. Da stvar bude gora, blokaderke su se ponosno slikale pored oskrnavljenog spomenika, a ovaj vandalski čin je skandalizovao veći deo javnosti koji se zapitao da li one, ali i ostatali blokadera, uopšte znaju ko je Gavrilo Princip i za šta se borio.

Dao život za slobodu

Istoričar Srđan Graovac podseća za Kurir da je Gavrilo Prinicip bio pipadnik organizacije "Mlada Bosna" i neko ko je dao svoj život za oslobođenje i ujedinjene srpskog naroda.

Graovac: Neki baš takvim činom žele da se dopadnu nekome ko taj narativ forisira, a to su revizionistički centri moći u regionu i šire. Foto: Kurir televzija

- Kao takav, Princip je biok simbol slobodarskog duha i žrtve za tu slobodu, jer ono što je uradio u Sarajevu 1914. godine upravo primer lične žrtve za slobodu. Zato i spada u red znamenitijih Srba i simbola borbe za slobodu. Skrnavljenje njegvog spomenika može biti samo atak na tu sobodu, jer kako drugačije tumačiti napad na nekog ko je posvetio život oslobođenju svog naroda? Sa druge strane, možda se to može pripisati neznanju pojedinica koji su potpali pod uticaj različitih politizovanih narativa, a koji su krivo tumačili ulogu Gavrila Principa pripisujući mu neke osobine i stvari kojima nije pripadao i stavljajući ga u red terorista - govori Graovac i dodaje:

- Ne treba zanamariti da neki baš takvim činom žele da se dopadnu onima koji taj narativ forisiraju, a to su revizionistički centri moći u regionu i šire. Bilo da je reč o evropskim centrima poput Berlina ili da je reč o regionalnim poput Zargeba i Sarajeva. U svakom slučaju zajedničko im je to da, kao što su revizionistički nastrojeni prema prošlosti, ne gledaju blagonaklono ni sadašnjost i budućnost Srbije.

Burna reakcija

Naravno, reagovali su i građani koji su ovo ocenili kao direktan napad na nacionalno dostojanstvo, uz poruke da je reč o provokaciji bez presedana. "Četkicu za zube bih im dao da ga uglancaju da sija", "Kako su farbale, sad bi trebalo da to i očiste", "Srpski junak Gavrilo Princip ?? Zašto ne pišete puna imena i prezimena tih vandala? Srbija treba da zna njihova puna imena i prezimena", "Da li je to zbog Picule, da pokažu odanost, ili... zna li se šta!?", "Neko, ko je život dao za nas, sada se skrnavi i pljuje od naših ruku...", samo su neki od komenatara koji su preplavili društvene mreže i sajtove.