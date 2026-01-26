Politika
"EVROPA MISLI DA ĆE AMERIKA DA JOJ SE VRATI, DA JE TA LJUBAV VEČNA" Vučić o aktuelnim dešavanjima u svetu: Neće, neko to mora da im objasni! (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je aktuelna dešavanja u svetu.
- Kada sam imao 16, 17 godina, ostavi me devojka, i ja godinu dana sebi ne mogu da dođem, mislim kako će da bude sa mnom - istakao je Vučić i dodao:
- E, tako je i sa Evropom, misli da će Amerika da joj se vrati, da je ta ljubav večna. Nije.
Kako je poručio Vučić - "neće se više nikada vratiti, samo neko to mora da im objasni i da im kaže".
