Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je aktuelna dešavanja u svetu.

- Kada sam imao 16, 17 godina, ostavi me devojka, i ja godinu dana sebi ne mogu da dođem, mislim kako će da bude sa mnom - istakao je Vučić i dodao:

- E, tako je i sa Evropom, misli da će Amerika da joj se vrati, da je ta ljubav večna. Nije.