Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom TikTok nalogu snimak sa prijema vaterpolo reprezentacije Srbije koja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Naime, predsednik Vučić objavio je snimak na Tiktoku i otkrio da je od šampiona Evrope dobio majicu sa potpisima vaterpolista.

- Ovu majicu sam dobio od šampiona Evrope. Potpisali su se momci, hvala im na tome. Čuvaćemo je ovde u Predsedništvu - rekao je između ostalog Vučić.

Podsetimo, Vučić je danas organizovao prijem za vaterpolo reprezentaciju Srbijekoja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Predsednik Vučić je tada otkrio da je pričao sa našim zlatnim momcima i pre prijema.

- Pravio sam se pametan kao da znam nešto, iznenadio sam se kako su odigrali ovo takmičenje. Pričao sam sa selektorom, znao sam za sve probleme, viruse, bolesne igrače, i da budem iskren, nisam očekivao zlatnu medalju. Toliko sam srećniji ponosniji na njihov trud i rad. Ja mislim da se onakva odbrana, kao u drugom poluvremenu, ne viđa. Čestitam trenerima, štabu, našim momcima, svima. I ono na šta sam ponosan, sem dvojice momaka, koji igraju u Herceg Novom i Kotoru, Lazić i Vico, i Mandić i Drašović koji igraju u Ferencvarošu i Marseju, svi ostali igrači su iz Kragujevca iz Beograda - rekao je on.

Predsednik je rekao i da ne pamti onakvo radovanje kao sinoć, i da je juče sve u Beogradu pucalo, kao da je Nova godina.

- Želim vam još mnogo uspeha. Svetsko prvenstvo je sledeće godine, u Budimpešti, taman da ih preteknemo, da budemo najbolji svih vremena, a ne Mađari. Onda ono što je uvek apsolutno najvažnije, cela Srbija veruje u vas, a to je da dođete do četvrtog uzastopnog olimpijskog zlata, to će biti domaći za sve. Hvala vam za radost, trud, požrtvovanost i borbenost. Hvala vam za ljubav prema sportu i ljubav prema Srbiji koju ste pokazivali na svakom mestu - kazao je predsednik.